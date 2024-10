Feroz golpiza contra una maestra

Ocurrió en la localidad de Marcos Paz

Los gremios docentes de Marcos Paz denunciaron la brutal agresión que sufrió una maestra de la Escuela N° 17 “Maestras Argentinas” por supuestos maltratos a alumnos. Todo quedó registrado por los celulares de los testigos. En respuesta a eso anunciaron un paro.

El hecho se produjo en las últimas horas cuando se dio a conocer por redes sociales un video donde se muestra el momento en el que varias madres del colegio atacan con piñas y patadas a la docente de sexto año, acusándola de maltratar a los estudiantes.

Ante el episodio viralizado, el gremio Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció que este jueves habrá paro total en la localidad bonaerense para repudiar el brutal accionar.

“Es inadmisible que nuestras alumnas, alumnos y docentes tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar. Las escuelas deben ser lugares seguros y de respeto mutuo”, destaca un comunicado.

Además, manifestaron que no van a tolerar más violencia: “No vamos a permitir este tipo de actos y reforzaremos nuestras medidas de lucha para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Con los niños no, con los docentes tampoco”.

Por el momento las autoridades de la escuela no sacaron un comunicado sobre lo sucedido, aunque medios locales aseguran que se esperan reuniones en los próximos días para evitar otro hecho de las mismas características.

Fueron mamás las que registraron el feroz ataque contra la docente el miércoles en el cese de la actividad escolar.

En el video se logra escuchar como una de las mujeres, mientras la golpeaba, le grito: “Los chicos no se tocan, ¿entendiste?, pedazo de hija de p…!”.

Todo el hecho sucedió en la puerta de la institución y las autoridades lograron separarlas después de casi tres minutos de agresión.

Durante el día las madres de los alumnos de la Escuela N° 17 “Maestras Argentinas” se congregaron en la puerta de la institución para manifestar que, pese a que estuvieron mal al golpear a la maestra de sexto grado, “ella accionó mal” al maltratar a los estudiantes.

Este jueves el gremio Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció que habrá paro total en la citada localidad para repudiar el brutal accionar.

De acuerdo a lo expresado por las mujeres, hace más de un mes se realizaron denuncias por maltratos e insultos que sufrieron los alumnos dentro de la escuela y que las autoridades no dieron respuestas.

“Nosotros accionamos mal, pero acá está accionando mal el adulto. El que tiene que cuidar a los chicos, la segunda mamá de la casa”, sostuvo una madre y destacó que dentro de la escuela “se ha torturado y maltratado a 24 chicos”.

“Mi hija me dijo que no quería ir más al colegio y que la maestra los agarra del oído y les dice que son unos inservibles. Que le dan asco, que no van a ser nadie en la vida”, detalló.

Todo comenzó cuando los alumnos empezaron a mandar mensajes al grupo de WhatsApp donde cuentan el supuesto calvario: “Empiezan a mandar audio los nenes. A mí me hace esto, a mí me hace lo otro”.

“Está bien que digan que somos unas violentas, pero acá la que ejerce violencia sobre los niños es la docente. No estoy arrepentida. Eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos”, repudió.

Por último, la mujer expresó: “Ningún título te da el poder de maltratar a una criatura. Una criatura de tan solo 10 años. No te da el poder de decirle que no van a ser nadie en la vida, por más que vengan a un colegio del Estado”.

“Se cree que porque el pibe es pobre, le pueden decir lo que quieran. Y no es así. Mi hija es pobre y la mando acá porque no me queda otra”, cerró.