Esta semana finalizo la Etapa regional e inter regional de los Juegos Bonaerenses 2024

Luego de unos meses de mucho trabajo en conjunto y de una excelente representación de nuestros competidores (etapa local, regional e interregional), queremos agradecer a todas las Instituciones y profesores de nuestra ciudad por hacer posible que estos juegos se realicen de la mejor manera.

Clasificados a la Final Provincial a realizarse en Mar del Plata:

Adultos mayores:

Bonaerenses en carrera

Padel fem

Truco intergeneracion

Tejo mixto

Coreografia

Sapo

Tenis de mesa

Juveniles:

Bonaerenses en carrera

Lucha

Futbol pcd

Atletismo pcd

Atletismo convencional

Tenis de mesa pcd

Voley mixto sub 13

Softbol mixto sub 14

Basquet 3×3 sub 18

Padel masc sub 16

Cultura:

Stand up sub 12

Pintura sub 18

¡¡¡¡Felicitaciones para todos ellos!!!!

VAMOS ALVEAR

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes