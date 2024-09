El comando de Prevención Rural de Gral. Alvear, interceptó una mujer con “PEDIDO DE CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL” y recae sobre su persona ALERTA ROJA

PARTE DE PRENSA

El comando de Prevención Rural de Gral. Alvear informa que el dia Miércoles 17 del corriente mes, en circunstancias que el personal policial se encontraba abocado a la búsqueda en la zona rural de un interno evadido recientemente de la UP 14 (Régimen Abierto) de esta ciudad, siendo este FONTO CHAVEZ ANTONIO SANTO, en inmediaciones de dicha unidad sobre Ruta Prov. 61- Ctel V de este medio observan un automóvil marca Fiat, modelo Punto, dominio IHM-125, color gris plata, circulando a baja velocidad en dirección a Ruta Nacional 205, por lo cual se procedió a interceptarlo, logrando identificar a sus ocupantes, siendo estos una persona de sexo masculino y dos femeninas, todos ellos mayores de edad, oriundos del Conurbano Bonaerense. Cursados sus datos via radial por la Red Informatica, arrojo que para con una de las personas femeninas, de 30 años de edad, recae una CAPTURA ACTIVA por el delito de ROBO AGRAVADO (COMISION EN DESPOBLADO Y EN BANDA) PP-05-00-038036-21/01 solicitada con fecha 25/07/2022 por el Juzgado de Garantias No 1 de La Matanza, por lo que se procedió a la inmediata DETENCION de esta persona, la cual fue trasladada al asiento fíisico de este CPR. Mantenida comunicación telefónica con el Juzgado Interviniente, se dispuso para con la persona en cuestion que la misma quede alojada en este elemento hasta su traslado a la Departamental correspondiente en virtud de que la misma posee PEDIDO DE CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL y recae sobre su persona ALERTA ROJA por parte de Interpol (Organismo de Policia Internacional), no disponiendo demás medidas al momento. Que con respecto al interno evadido de la Unidad Penal 14, se continua realizando una intensa búsqueda para dar con su paradero. Fdo. FERNANDO GABRIEL AVILA – COMISARIO – JEFE C.P.R. GRAL. ALVEAR

Comando de Prevencion Rural General Alvear, Septiembre 18 de 2024.