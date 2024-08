ETAPA REGIONAL DE VOLEY EN LA CIUDAD DE OLAVARRIA POR LOS JUEGOS BONAERENSES 2024

La Direccion de Deportes Municipal informa que en el día de ayer, jueves 8 de agosto, en la ciudad de Olavarria se realizó la etapa regional de la disciplina VOLEY categorias Sub 13 Mixto, Femenino Sub 16 y Femenino Sub 18. Luego de una jornada a pura competencia y disfrute, disputando unos partidos parejos y a la altura de las circunstancias, el equipo que logró pasar a la siguiente instancia fue VOLEY SUB 13 MIXTO perteneciente a la ESCUELA TÉCNICA.

Agradecemos el compromiso de cada equipo y felicitamos a los que lograron dar un pasito más en la fase regional de éstos Juegos Bonaerenses 2024.