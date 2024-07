Intendente de Mar del Plata sobre Municipales: “El que va a laburar cobrará y el que no labura no cobrará”

Además, aseguró que en los primeros seis meses del año se ahorraron “1700 millones de pesos”.

El intendente Guillermo Montenegro señaló sobre el prolongado enfrentamiento con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que “el conflicto no es con los municipales, sino con los vecinos”, y advirtió que “el que va a laburar cobrará y el que no labura no cobrará”.

En el inicio de la retención de tareas por tiempo indeterminado de los municipales, el jefe comunal insistió en que “cuando uno trabaja, cobra por laburar, es sentido común”.

En una de las ya tradicionales conferencias de prensa que brinda en el COM, el intendente también se refirió a las cuentas municipales. “Siempre fue uno de los focos de la gestión, pero en este año adquiere especial importancia. Bajo ninguna circunstancia voy a rifar el orden en las cuentas públicas porque es la plata de los vecinos”.

“No soy de andar diciendo ‘Dios proveerá’, acá no existe es máxima -aseguró-. Hay que administrar con austeridad y eficiencia los fondos que son de los vecinos de General Pueyrredon. Detesto la irresponsabilidad de los que tiran a la marchanta la plata de los vecinos, especulando con que aumenta los impuestos y listo”.

En ese sentido, recordó las medidas de austeridad que impulsó en su gestión, como la reducción de su sueldo y el del resto de los funcionarios y la decisión de no aumentar la planta de empleados municipales. “Teniendo en cuenta el desastre que hizo el kirchnerismo el año pasado -añadió- ya sabíamos que este 2024 iba a ser difícil, por eso nos adelantamos y redujimos más de un 30 por ciento los cargos políticos, disminuimos las horas extras y bajamos el costo de organismos como la Defensoría del Pueblo, que se gastaban tres sueldos y hoy es solo uno”.

Ahorro

Con una lesión en su tobillo izquierdo, que lo llevó a usar una bota ortopédica, el intendente Montenegro describió los ahorros conseguidos con las medidas tomadas en los últimos seis meses.

“Con la reducción de las horas extras, con respecto al mismo semestre del año pasado, se ahorraron casi 1200 millones de pesos -enumeró-; con la donación de los sueldos ahorramos más de 176 millones de pesos; con la reducción del 30 por ciento de los funcionarios ahorramos 476 millones, lo que da da cerca de 1700 millones de pesos de ahorro”.

“Sin déficit logramos cumplir con las obligaciones que tiene el municipio, en un contexto de caída de recaudación, e incluso llevar adelante obras planificadas hace mucho, como las del frente costero, el CAPS Ameghino, el Centro de Salud 2 y el CEMA Batán”, agregó.

De todas formas, reconoció que “faltan cosas, queda mucho laburo por delante. Pero se que este no es un gobierno que se dedica a prometer cosas que no puede cumplir”.

“Esto se aplica para todo -aseguró-. No anunciamos obras que nunca se ejecutan, no promtemos una paritaria que después nadie puede pagar. Nos dedicamos a trabajar y somos creativos en el uso de los recursos”.

En cuanto a la caída de la recaudación, Montenegro aseguró que “se hace notar y obviamente hace muy dificil planificar en el medio de esta realidad, pero es lo que toca” y reiteró que “bajo ningún concepto se puede aumentar la presión impositiva sobre los vecinos”.

Gen: La Capital de MDP