General Alvear celebró su 155° Aniversario

“Un 22 de julio de 1869 el gobernador Emilio Castro por Decreto 2251 promulga la ley que crea el Partido de General Alvear, y el que fuera la génesis de nuestra ciudad cabecera para a tomar ese nombre.









Hoy General Alvear cumple 155 años. Podríamos decir que no son tantos, que aun somos un pueblo joven.

Recordemos con respeto a aquellos pioneros que gestaron nuestro pueblo, que nos legaron su grandeza de espíritu, coraje, modestia, pasión, que nos deben de servir de ejemplo de cómo actuar en sociedad, para que General Alvear no deje nunca de ser aquel Pueblo de la Esperanza”.









Con las glosas de apertura se dio inicio al acto, pasado el mediodía del lunes 22, para celebrar el 155° aniversario de General Alvear. La ceremonia, en una jornada plena de sol, se realizó en la avenida 9 de Julio entre las calles Hipólito Yrigoyen y Lavalle, ubicándose el palco de autoridades frente a la pista de Skate.

Acompañaron al Jefe Comunal Ramón José Capra, el Senador Provincial Luis Alejandro Cellillo, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Julio Fabrizio Criado, la Jueza de Faltas Dra. Paola Sivero, en representación del Juzgado de Ejecución Penal lo hizo el Dr. Fabián Beguiristain, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, la Secretaria de Hacienda Florencia Caballero, el Secretario de Obras Publicas Ing. Sergio Federici, el Subsecretario de Servicios Urbanos y Viales Mariano Gallo, el Jefe de Gabinete Pedro Gallo, la Presidente del Consejo Escolar Sandra Hoffer, concejales y consejeros escolares y directores de áreas municipales.









Ocuparon también un lugar en el palco la Jefe de Policía de Seguridad Comunal Comisaria Patricia Almendros, la Jefa de la Comisaria de la Mujer y la Familia Subcomisaria Soledad Giorgi, el Jefe del Comando de Prevención Rural Comisario Fernando Avila, el Jefe de GAD Gral. Alvear y Coordinador Zona Interior Centro Comisario Félix Villaverde, el Jefe de Puesto Vial I Subcomisario Cristian Garaventa, el Jefe del Complejo Norte Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense Inspector Mayor Sebastián Maldonado, el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Emiliano Anido, el Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios Roberto Bautista, la Secretaria de Asuntos Docentes Andrea Anido, Inspectoras de las distintas ramas de la educación, el Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Héctor Silva, la ciudadana ilustre Julia del Carmen Cabral, directores de establecimientos educativos, representantes de instituciones y organismos y entidades intermedias.

Minutos después hizo su ingreso la Banda Militar “Combate de Perdriel” perteneciente al Regimiento de Tanques 10 con asiento en Azul. Posteriormente lo hicieron las Banderas de Ceremonias de establecimientos educativos, instituciones, fuerzas civiles y de seguridad.









A continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La invocación litúrgica estuvo a cargo del Pastor Héctor Silva. Dos fueron los oradores en esta fecha tan importante para los alvearenses.

En primer lugar lo hizo el Jefe Comunal. En forma breve Capra hizo un repaso de la historia de nuestro partido.

“Un gusto enorme poder compartir estos 155 años de nuestro querido General Alvear junto a todos ustedes. Una ciudad que empezó de la nada allá lejos y que hoy vemos que crece día a día. Que cada día tiene más calidez su gente. La ciudad de la amistad como la llamamos” expresó.









En la parte final agradeció a los vecinos presentes “que cada día que se levantan piensan en engrandecer esta ciudad y que cada día sea más importante en la región y trabajar juntos por un Alvear mejor. Hemos pasado dos jornadas inolvidables, vamos a seguir trabajando por un Alvear mejor, todos juntos, ese es el único camino”.

La clásica canción del Feliz Cumpleaños interpretada por la Banda Militar fue acompañada con palmas por las autoridades y cientos de vecinos que acompañaron con su presencia el acto.

Minutos después la segunda oradora fue la vecina Julia del Carmen Cabral. Con el retiro de las banderas de ceremonias para ubicarse con sus delegaciones para el posterior desfile cívico militar se dio por finalizado el acto.

Palabras alusivas de la Ciudadana Ilustre Julia del Carmen Cabral



“Autoridades presentes, vecinos, estamos juntos acá hoy para celebrar el 155 aniversario de nuestro pueblo y me permito decir nuestro, como mío, ya que los 68 años que hace que estoy viviendo acá, creo que me lo permiten. Hoy con ustedes quiero compartir algunas reflexiones.

Hagamos un esfuerzo mental…ubiquémonos en el Siglo XIX…

Con la imaginación…miremos a nuestro alrededor…

Extensiones inmensas…desérticas…pajonales…bañados…hacienda cimarrona…

y…el peligro del indio que arrasaba las incipientes poblaciones.

Crudos inviernos…sofocantes veranos…miedo…

Pobladores pidiendo contención al salvaje…instalación de un fuerte que

viniera a complementar la acción defensiva del Mulitas y del Cantón de Tapalqué.

Y…ahí apareció el Coronel Juan Agustín Noguera y un puñado de soldados a sus órdenes.

Nacía FORTÍN ESPERANZA!

La Fe en DIOS…los mantenía… LA CONFIANZA Y LA ESPERANZA, los animaba

a continuar, pese a las mil y una dificultades que encontraron y tuvieron que afrontar.

Y seguimos imaginando el Siglo XIX…1850…Reorganización Nacional…

Invitación a deponer peleas internas y unirse bajo el amparo de

la Constitución Nacional…igualdad ante la LEY…Derechos y Obligaciones…

avanzaba la civilización y con ella la seguridad.

Al sur del Salado todavía faltaba mucho…

1869…al fin fueron escuchados los clamores…nacía legalmente un nuevo pueblo…

Nacía G.Alvear, Nuestro Pueblo que pudo haberse llamado Esperanza como

Respuesta a la Fe…puesta en evidencia por los primeros pobladores…y

a la Confianza y a la Esperanza que nunca abandonaron.

Simultáneamente corrientes inmigratorias que venían allende los mares,

Italianos, españoles, árabes, judíos, se fueron instalando en estas tierras

de promisión, con su cultura…sus tradiciones.

Formaron Colonias… donde criaron a sus hijos labrando la tierra,

criando animales para su subsistencia, asentándose en este suelo,

conformando familias sólidas…numerosas…y se organizaron en Asociaciones

donde fortalecían vínculos a la vez que la ayuda mutua.

Mientras…se iban acriollando.

La escuela fue quizá el lugar de encuentro…de fusión.

Surgió sangre nueva que mantuvo los valores aprendidos en el hogar,

en la escuela… que se fue formando, aprendiendo,…

son, hoy, quienes tienen en sus manos los destinos de G Alvear…

de su crecimiento…de su desarrollo…de su progreso.

Ayer fueron guerras fratricidas las que marcaron una brecha en la sociedad…

Hoy, a siglo y medio de entonces, estamos casi en el mismo punto

de desencuentro debido a la estupidez humana…que no se anima a poner

la cara y la palabra en el lugar y momento adecuados para expresar su disenso…

utiliza las redes…el anonimato…la infamia sin sustento…el opinar sin informarse…

la agresión a través de la palabra.

Me parece que es el momento de dar vuelta la hoja…

de pensar en grande…en positivo…en una especie de refundación.

Es el momento de encontrarnos…mirarnos a los ojos…dialogar…solidarizarnos con el otro…

Ayudarnos tendiendo nuestras manos para tomar las del que está esperando ese gesto…

Así, como lo hicieron nuestros antepasados, buscando lo mejor para todos,

priorizando el bien común…tirando todos del mismo carro y en la misma dirección.

No importa si la carga no está bien equilibrada, en el camino se acomoda.

Cada uno desde nuestro lugar, aportando para sumar,

miremos nuestro pasado para valorarlo como ejemplo…

plantémonos en el presente, con nuestras ganas, con la sabiduría adquirida

con toda la fuerza…y

arranquemos hacia el futuro…ese futuro que incluya a todos sin excepción,

donde se recobre la dignidad del trabajo…un futuro de concordia…de paz…

de justicia…como lo soñaron nuestros próceres pueblerinos.

Invocando la protección de DIOS SUPREMO HACEDOR

Y de SAN JOSE NUESTRO PATRONO…

ROMPAMOS LOS MUROS…TENDAMOS PUENTES.

QUE ASI SEA!!!

FELIZ CUMPLEAÑOS GENERAL ALVEAR!!!”

Desfile Cívico Militar

El desfile se desarrolló en la avenida 9 de Julio, desde la calle Hipólito Yrigoyen hasta la calle Lavalle, pasando frente al palco oficial donde se encontraban las autoridades.

Delegaciones de establecimientos educativos, clubes locales, entidades intermedias, fuerzas civiles, de seguridad, personal de salud, ex combatientes, vehículos municipales y agrupaciones tradicionalistas recibieron el aplauso de todo el público presente.