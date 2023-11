Torneo Veteranos Clausura 2023 Semifinal (Vuelta)

La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 25 de noviembre en la cancha de Alvear Futbol Club, se jugaron los partidos correspondientes a los cruces de Semifinales de vuelta de la Copa de Oro y Plata del Torneo de Veteranos 2023. Los resultados fueron los siguientes:

11:30 Hs Osbell Beer (2) Vs Fumigaciones 2DA (2)

Goles: Romero Oscar Lastra Omar

Tello Juan Manuel Martínez Leandro

Global: 3 a 3 (4 a 3 Ganador Fumigaciones 2DA por puntos de penal)

13:00 Hs Villa Barreiro (1) Vs Veteranos Club Deportivo (0)

Goles: Gallichio Cristian

Global: 5 a 1 Villa Bareiro a Veteranos CDA

14:00 Hs Panadería Gani (1) Vs Veteranos AFC (1)

Goles: Rodríguez Carlos Casas Darío

Global: 2 a 1 Panadería Gani a Veteranos AFC

16:30 Hs Nico Travel (1) Vs Katmandú (2)

Goles: Fregeiro Nicolas Albo Mauricio

Defeis Andrés David

Global: 4 a 3 Katmandú a Nico Travel

Final copa Oro: Panadería Gani Vs Katmandú

3er y 4to puesto Copa de Oro: Nico Travel Vs Veteranos AFC

Final copa Plata: Villa Barreiro VS Fumigaciones 2DA

Horarios 02/12: Finales Copa de Oro/Plata

13:00 Hs Villa Barreiro Vs Fumigaciones 2DA

14:30 Hs Nico Travel Vs Veteranos AFC

16:30 Hs Panadería Gani Vs Katmandú