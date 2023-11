La UCR bonaerense decide si se corta sola o integra una nueva alianza

La conducción convocó a una cumbre en La Plata. Intendentes toman distancia del mileimacrismo. Liderazgo en construcción para matar el karma de ser furgón de cola del PRO.

“Empezaremos a trabajar en el futuro… veremos si seguir solos o conformar una nueva coalición”. La frase pertenece a un intendente radical que viajará este jueves hasta La Plata para formar parte de la cumbre que jefes comunales y la tropa legislativa boinablanca mantendrán para empezar a darle forma al futuro del partido. Algo está claro: la UCR bonaerense no muestra intenciones de formar parte del gobierno de Javier Milei, a quien le prometen gobernabilidad, pero sin apoyo. Tampoco reconoce a Mauricio Macri, el flamante socio del libertario, como su conductor, por lo que empieza una nueva carrera de liderazgos por formar y acuerdos por sellar –o no-.

“Juntos por el Cambio (JxC) no existe más”, sentenció el alcalde a Letra P. Explicó que “gran parte del PRO se fue a La Libertad Avanza (LLA) y la coalición se rompió”. Atenta a ello y sin haber transcurrido ni 24 horas del triunfo del libertario, la mesa de conducción del radicalismo convocó a intendentes y a la dirigencia con butacas legislativas al cónclave de esta semana para fijar algunos lineamientos: fortalecer al partido mirando a 2027 y tratar de contener a quienes se tientan con la posibilidad de acercarse al flamante gobierno.

Según confirmó una fuente de la mesa chica radical bonaerense, las reuniones de los principales dirigentes comenzarán este martes para definir posibles acuerdos con sectores que ya se expresaron en contra del gobierno libertario y, por otro lado, para iniciar la construcción de un liderazgo que represente firmemente los intereses del radicalismo.

“El radicalismo tendrá que mirar para adentro y deberá tener un rol importante para mediar entre aquellas decisiones que pongan en riesgo avances ya establecidos y el acompañamiento de aquellas medidas que apliquen al crecimiento y desarrollo de un país en decadencia”, admitió una legisladora a este medio. En esa línea, alguien que asumirá una intendencia el 10 de diciembre confesó que “se está pensando en una reestructuración del radicalismo: aunque es muy pronto, hubo ganadores y perdedores, no estamos en la misma línea”.

Tal vez la reflexión refiera a quienes aún ven a Macri como líder del espacio, aunque no se trata de la mayoría, más bien todo lo contrario: “Macri ha quedado muy bien parado, pero el líder de esto es Millei, claramente”, señaló otro intendente bonaerense a Letra P. “De los que no estamos ahí, no es nuestro líder porque no nos representa. Al líder habrá que construirlo; mirá Milei -interpeló a quien escribe-, en dos años, de la nada es presidente. Hay que animarse”.

Sin embargo, y adhiriendo a lo que el partido planteó tras el Pacto de Acassuso, la UCR en Buenos Aires buscará ser oposición, aunque con la intención de “acompañar y dar gobernabilidad”, al nuevo poder ejecutivo. “Las buenas medidas las vamos a aplaudir, pero seremos oposición para las que no lo sean”, cerró una de las tres intendentas radicales electas.

Letra P