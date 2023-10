¡¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!! Mercado Pago (y demás instituciones bancarias)

Conocé cómo funcionan las estafas telefónicas y cómo prevenirlas.

Las estafas telefónicas comienzan con un mensaje de WhatsApp o una llamada. Te contacta una persona que dice ser del equipo de Mercado Pago, pero no lo es.

La persona estafadora te comenta que hay un supuesto problema con tu cuenta. Luego, te pide que le compartas tu contraseña o datos privados con la excusa de que los necesita para ayudarte pero, en realidad, los usará para acceder a tu cuenta y tu dinero.

Para evitar las estafas telefónicas, tené en cuenta los siguientes consejos:

1- Si recibís un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica informándote sobre algún problema con tu cuenta, no respondas. Nunca usamos esos canales para informarte sobre problemas con tu cuenta.

2- Si te piden que instales una aplicación para controlar de manera remota tu teléfono, como por ejemplo TeamViewer, no lo hagas. Nunca te pediremos que instales aplicaciones en tu teléfono.

3- Si te piden que compartas tu contraseña, los códigos de verificación o el número completo de tus tarjetas, no lo hagas. Estos datos son privados y no los necesitamos para ayudarte.