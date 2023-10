¡¡¡ALERTA!!! PREVENCION ESTAFAS﻿

La Estación de Policía de Seguridad Comunal Gral. Alvear desea alertar a la población sobre llamados telefónicos por parte de desconocidos que se presentan como personal de Mercado Pago, en donde utilizan imágenes de la empresa mencionada y para captar a las víctimas, generalmente refieren que se detectaron compras de productos o electrodomésticos con la cuenta de la supuesta víctima y para cancelar la compra se debe descargar y activar una aplicación en el teléfono celular.

EN EL CASO DE QUE LOS MALVIVIENTES LOGREN SU COMETIDO, ACCEDEN A LOS TELÉFONOS Y A TODAS LAS CONTRASEÑAS BANCARIAS Y DE LAS APLICACIONES.

Ante estos casos se recomienda a la población NO INSTALAR APLICACIONES EN EL TELEFONO A SOLICITUD DE DESCONOCIDOS; NO brindar ningún tipo de información personal vía telefónica, NUNCA referir un código que pueda ser recibido en nuestro teléfono, sin haberlo requerido previamente; EVITAR colocar nuestra cuenta de Gmail en páginas desconocidas; UTILIZAR contraseñas complejas, que puedan ser recordadas por el usuario fácilmente; ACTIVAR la Verificación en dos pasos del correo de Gmail, como así también de todas las cuentas que se utilicen en los teléfonos celulares (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.; y ante llamados de abonados desconocidos, y de dudosa procedencia, CORTAR la comunicación.-

Es de suma importancia que saber que LOS EMPLEADOS O REPRESENTANTES BILLETERAS VIRTUALES Y/O EMPRESAS SIMILAR, NO REALIZAN LLAMADOS POR NINGÚN MEDIO A SUS CLIENTES.

OTRAS MODALIDADES

En la actualidad existen muchas modalidades delictivas. Todos somos potenciales víctimas. Es por eso que se recomienda prestar mucha atención al realizar compras por internet, más que nada por sitios que no son oficiales y sobre todo DUDAR antes de realizar cualquier operación. Muchas veces publican vehículos, electrodomésticos o cualquier producto a un valor menor al del mercado, con el fin de captar víctimas, quienes luego de transferir dinero, pierden todo tipo de comunicación con el vendedor.

Otra modalidad de estafa se realiza mediante llamados a teléfonos fijos. En estos casos los delincuentes generalmente intentar captar víctimas de avanzada edad, a quienes mediante engaño, y haciéndose pasar por un familiar, intentan que las víctimas hagan entrega de dinero a supuestos empleados bancarios. En este último caso se recomienda dar aviso a la policía de forma inmediata, en virtud de que posiblemente los estafadores estén dentro de la ciudad, o próximos a esta.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA, DAR AVISO A LA POLICÍA COMUNAL MEDIANTE LLAMADO TELEFÓNICO AL 101, AL 911, O AL 02344 481500, O ACERCARSE A LA DEPENDENCIA POLICIAL UBICADA EN AV. SAN MARTIN N° 935 DE GENERAL ALVEAR.