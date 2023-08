Municipales responden a los intendentes por la suma fija: “Vamos a hacer que se cumpla”

Así lo afirmó a Infocielo Rubén García, titular de Fesimubo. Anticipó que ya salieron más de 130 cartas a los municipios para el pago de la suma fija.

Municipales quieren la suma fija y contestan a los intendentes: “Vamos a hacer que se cumpla”

El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Rubén “Cholo” García, cuestionó a un grupo de intendentes que ya manifestaron su negativa a adherir al pago de una suma fija ideado por el ministro de Economía, Sergio Massa para compensar, en los salarios, los efectos de la devaluación exigida por el FMI.

En díalogo con Infocielo, el gremialista explicó que la actitud de algunos jefes comunales “nos causó mucho desagrado”. En sintonía con el comunicado realizado por la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina – donde pidieron que los distritos se sumen al pago de la bonificación- adelantó que mañana miércoles a nivel provincial “va a salir una solicitada” para pedir por el pago de la suma fija en los municipios.

“A todos nos ha llegado el tema de la inflación. Todos estamos preocupados y aquellos que siempre tratan de sacar ventajas, por ahí son los menos, que nunca tienen plata para solucionar el tema de los municipales y gastan dinero en otro tipo de cosas” lanzó.

En ese marco, consideró que la actitud de algunos intendentes de abroquelarse contra el pago de la compensación. “Es algo bastante desagradable. Instamos a que se cumpla el decreto. Sabemos bien quienes lo pueden pagar y quienes son los menos que no pueden pagar” dijo.

Y recordó el respaldo del ministro de Economía hacia los municipales: “Dijo que muchos municipios tienen miles de millones de pesos a plazo fijo. Sabemos bien que se hace con el dinero de los municipios y donde va la plata. Negarle a un trabajador, que el 95% de los municipales no pasan la canasta básica alimentaria. me parece no reconocer la realidad de lo que les pasa a sus empleados” advirtió Rubén García.

Consultado sobre si la negativa a abonar la suma fija es general o de algunos alcaldes en particular precisó: “Son los menos, siempre hay. Hoy escuchaba a un intendente de un distrito vecino que dice que se lleva bien con su gremio en la paritaria pero que no le alcanza la plata para pagar el bono, la verdad que no lo entiendo cuando dice que hay que ir a buscar plata a la provincia para que los ayude. Todas esas cosas molestan, porque sabemos que tienen recursos y nos indignan muchas cosas. Nos indigna cuando algunos de los nuestros dice eso” planteó.

En ese sentido, ya hubo definiciones de algunos intendentes de Unión por la Patria que confirmaron el pago de la suma fija. Entre ellos, el Jefe Comunal de San Martín, Fernando Moreira – lo anunció en pleno acto- y Ariel Sujarchuk, de Escobar, quien adelantó que pagará una suma de 80 mil pesos.

