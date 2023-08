Torneo Veteranos Clausura 2023 2ª FECHA

La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado Sábado 26 de Agosto en la cancha de Alvear Futbol Club, se jugó la segunda fecha del Torneo de veteranos 2023. Los resultados fueron los siguientes:

11:30 Hs Osbell Beer 3 Vs Nico Travel 5

Goles: Benavente Lucas 2/ Bravo Cristian Herrera Martin 3/ Fregeiro.N 2

13:00 Hs Veteranos AFC 6 Vs Veteranos CDA 0

Goles: Casas Dario 3/Bais Lucas/Martínez José

Zarate Alejandro

14:30 Hs Panadería Gani 1 Vs Katmandu 1 Goles: Villalba Augusto Albo Agustín

16:30 Hs Fumigaciones 2DA 0 Vs Villa Barreiro 4

Goles: Limeres Martin 2/Covello Martin

Acuña Raúl

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PUNTOS

Vet. AFC 4

Villa Barreiro 4

Katmandu 4

P. Gani 4

Osbel Beer 4

Nico Travel 3

Fumigaciones 0

Vet. CDA 0

3° Fecha, Sábado 02/09

11.30Hs. Katmandu Vs. V Barreiro

13.00Hs Fumigaciones 2D Vs. Nico travel

14.30Hs P. Gani Vs. Veteranos CDA

16.00Hs Veteranos AFC Vs. Osbell Beer