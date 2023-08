Juegos Bonaerenses Juveniles 2023 “FUTBOL PLAYA”

La Dirección de Deportes Municipal informa que en el día de ayer, se viajo a la ciudad de Azul a competir en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses Juveniles 2023.

En esta ocasión las disciplinas que participaron fueron:

FUTBOL PLAYA

⚽Femenino sub 18

⚽Masculino sub 14

⚽Masculino sub 16.

Felicitamos a todos por su desempeño y les agradecemos su participación.