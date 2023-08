Se recordó el 173° Aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martin

El acto que recordó el 173° aniversario del fallecimiento del General José de San Martin se realizó en la mañana del jueves 17 en el salón del primer piso del palacio municipal debido a las malas condiciones climáticas. Acompañaron, en esta ceremonia al Intendente Municipal Ramón José Capra, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Alberto Alaniz, la Secretaria del Juzgado de Paz Dra. Virginia Paoltroni, la Jueza de Faltas Dra. Paola Sivero, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, concejales de distintos bloques, directores de áreas municipales, el Presidente del Consejo Escolar Fabián Brussa, consejeros escolares, el Jefe de la Estación de Policía Comunal Comisario Inspector Carlos Iguerategui, la Jefe de la Comisaria de la Mujer y la Familia Comisario Patricia Almendros, el Jefe del Comando de Prevención Rural Comisario Fernando Avila, en representación de Bomberos Voluntarios lo hizo el Ayudante Principal Daniel Leinenn, la Secretaria de Asuntos Docentes Andrea Anido, inspectoras del área de educación, directores de establecimientos educativos, representantes del Jardín Maternal y del Espacio Primeras Infancias, el Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Néstor Papa y el referente distrital de infraestructura escolar Raúl Turdo.







Luego hicieron su entrada las banderas de ceremonias de la Policía Comunal, Comisaria de la Mujer, Comando Prevención Rural, Unidad Penitenciaria N° 30 y Bomberos Voluntarios. A continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de San Lorenzo. Las palabras alusivas a la fecha fueron pronunciadas en primer lugar por el Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Cerró la lista de oradores la docente María Laura Antelo.

En la parte final se procedió al retiro de las banderas de ceremonias y se invitó a los presentes a trasladarse hasta el busto del General San Martin ubicado en la vereda de la Escuela N° 1. En ese lugar el Jefe Comunal junto al Presidente del Concejo Deliberante y el Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana depositaron una ofrenda floral en homenaje al Libertador de América.

Palabras de Néstor Papa

“Hoy 17 de Agosto de 2023 conmemoramos el 173 º Aniversario del Fallecimiento del Libertador de medio Continente, el Padre de la Patria, General Don José Francisco de San Martín.







Menciono sus hechos más conocidos, como la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, instruido con modernas tácticas Napoleónicas, el Combate de San Lorenzo, el Cruce de los Andes con un ejército de 5.000 hombres, (San Martín fue todo un adelantado en el arte de la guerra y así lo demostró empleando la maniobra de inteligencia, conocida como Guerra de Zapa, sin la cual le hubiese sido posible vencer a un enemigo notablemente superior). Las posteriores victorias en Chacabuco y Maipo, para liberar a Chile y consolidar nuestra libertad que había sido proclamada un 9 de julio de 1816. Luego la expedición al Perú, para vencer al último bastión realista. Pero llega su renunciamiento después de su entrevista en Guayaquil con Bolívar quien no le suministra la ayuda solicitada para finalizar su empresa. Otra muestra de su grandeza, al dejar que Bolívar concluya la tarea, por el diseñada.

Un 29 de enero de 1823, o sea que este año se cumplió el Bicentenario, realizó su octavo y último cruce del macizo andino para volver a la Patria. Allí donde desemboca el paso de El Portillo (Mendoza), en sus cercanías se encuentra el Manzano histórico, dónde lo esperaba el Capitán Manuel de Olazábal. Desde su mula, lo abrazó, llamándolo “hijo” y visiblemente emocionado, deja caer algunas lágrimas por aquel rostro curtido por el sol y el frío intenso de las imponentes montañas que había atravesado, en 8 oportunidades. Este hecho lo registran todas las biografías del Libertador, sin embargo algunos se empeñan en destacar que siempre se habla del “San Martín de bronce, el San Martín épico, guerrero” y nunca mencionan que fue un hombre que tenía los mismos sentimientos que los nuestros.







Posteriormente sabiendo que su esposa Remedios de Escalada, estaba muy mal de salud, intentó llegar a Bs. As. Para despedirse de ella, pero le previnieron que no iba a llegar a destino, ya que por las guerras internas, lo estaban esperando en el camino para atentar contra su vida. Fue muy duro para él, pero también pensaba en el futuro de la pequeña Merceditas .Finalmente Remedios, muere un 3 de Agosto de 1823, cumpliéndose este año también el Bicentenario de este acontecimiento por lo cual lo quería resaltar, ya que paso de manera intrascendente. Remedios había ayudado junto a las demás damas mendocinas a recolectar joyas y otros valores para donarlos al Ejército de los Andes. Asimismo, confeccionaron su Bandera, la cual vería pasar el Aconcagua…. Una bandera que iba en busca de Libertad.

En estas circunstancias, durante la preparación del cruce, el Libertador pronuncia su tan conocida máxima:” Cuando está en peligro la salvación de La Patria, todo es justo, menos dejarla perecer”

En el cementerio de la Recoleta, se conserva aún una pequeña lápida de mármol que hizo levantar su esposo, la cual reza “ Aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del General San Martín”, cubriendo los restos de quien fue una digna hija, virtuosa esposa y madre, en fin una mujer merecedora del respeto general. Con este párrafo rindo mi homenaje en el Bicentenario de su fallecimiento.



Este año 2023, el pasado 29 de julio, también se cumplió el Centenario del Nacimiento de un gran argentino el Dr. René Favaloro, un genio de la medicina y ferviente admirador del General San Martín, tanto es así que escribió un libro titulado : “Conoce Ud. A San Martín?”, con la intensión que el ejemplo Sanmartiniano germine en todos los nacidos en este suelo. No es la primera vez que lo digo, pero en mi opinión este libro tendría que ser de lectura obligatoria en el nivel Secundario de nuestra enseñanza.

Ambos querían a La Patria, y se entregaron a la causa de hacerla grande, ambos humildemente fueron a capacitarse a otro país, para aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de La Patria que los vio nacer… Rindo también con estas palabras mi homenaje al distinguido patriota el Dr. René Favaloro.

Por último voy a finalizar, leyendo algo que un entusiasta Sanmartiniano me hizo llegar: Se titula, El Corvo (aludiendo al Sable corvo que lo acompaño en toda su carrera) y dice así; “Es humilde cómo lo fue su dueño, sin joyas ni ostentaciones, es sobrio con simpleza. Es un arma pensada para la guerra, no para el lucimiento de su dueño. Sin embargo, aún en su gloriosa modestia, es el mayor símbolo de libertad de todos los argentinos.

Nunca jamás derramó sangre de compatriotas, Jamás! Solo se alzó en contra de los enemigos de la libertad e independencia de América. Su filo supo cortar las cadenas del oprobio, la esclavitud y cuándo la tarea estuvo cumplida, volvió a su vaina, convirtiéndose en el ya mencionado “Símbolo”. Su dueño supo levantarlo siempre con honor y jamás lo envainó con vergüenza. Y en la mano del Argentino más grande de la historia, señaló el camino de los ejércitos de la Libertad.

Que el brillo inmaculado de su acero, ilumine por siempre el destino de la Nación Argentina”.

Viva el General San Martín!!! Viva la Patria!!!

Palabras alusivas de la docente María Laura Antelo

“Hoy nos hemos reunido para conmemorar otro aniversario del fallecimiento del General José Francisco de San Martin. A lo largo de nuestra historia las opiniones sobre nuestros héroes han sido siempre divididas. No es fácil formarlas objetivamente, sin dejarnos invadir por las ideas de quienes las escriben. Pero el General San Martin fue hombre de ley, de fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad. Hay en San Martin una gloria mayor que la de haberse medido con la montaña o el mar, a la de haber vencido las armas españolas, y es la virtud excepcional de un guerrero, de haber sabido vencerse a sí mismo y haber renunciado a los ascensos, los honores y los premios del triunfo. El General San Martin fue uno de los grandes conductores de la historia universal, su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conductor político. Con su visión estratégica percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Su obsesión fue la libertad de su patria. Ese fue el objetivo que lo desvelo hasta el momento de su muerte. He aquí la razón de su mandato: seamos libres, que lo demás no importa. Fue el quien salvo la revolución y la condujo triunfante por tres naciones cuya libertad aseguro, huyendo del teatro político, sin escuchar los llamamientos de la ambición y gozoso de haber completado la obra más hermosa. General de verdaderas convicciones: De lo que mis granaderos son capaces, yo solo sé, quien los iguale habrá, quien los supere jamás, era respetuoso de su ejército y de sus propias creencias. Supo sobreponerse a la adversidad, cuando se eclipse su estrella, coronando su vida Con el más caritativo silencio de los más puros maestros. Para llegar a esto, necesito perdonar injurias y supo hacerlo por amor a su América, nuestra tierra, en la que fue iluminado. Hoy, muchos años después y con un país diferente, rescatamos una de sus tantas ilustres palabras: La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que hace felices a los pueblos. El Libertador también nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de un país sin unidad nacional; condición necesaria para superar cualquier desafío, para alcanzar los sueños más anhelados, en síntesis, para el éxito de todo gran PROYECTO. Los pueblos siempre evocan su pasado de gloria; en tiempos sin apremios, para rendir homenaje de agradecimiento y reconocimiento a sus próceres por sus obras; en épocas de crisis, para buscar en ellos los ejemplos necesarios para enfrentar los grandes desafíos. Hoy, volvemos nuestra mirada al general José de San Martin para nutrirnos de sus convicciones y de su conducta y explorar en su ejemplo soluciones para la difícil situación que vivimos. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y que, con coraje y con valor, con honradez e inteligencia, se puede servir a la patria dignamente. Para el logro de esa gran nación, hoy más que nunca, debemos reafirmar lo que exclamo el padre de la patria: compatriotas, la patria existe y triunfara”.