Si siguen con las mismas políticas obtendrán los mismos resultados

Parece que el Gobierno no entiende el mensaje en las urnas y solo cree que el Batacazo de Milei se debe a “Un loco lindo” que la gente quiere votar porque le cae bien.

Y la realidad es que no se dan cuenta y no se quieren hacer cargo que están ahogando a la gente de trabajo, al comercio, al docente, a todos los asalariados, etc.

La realidad es que cualquier persona que desee progresar, cambiar su auto, irse de vacaciones, refaccionar su casa, etc debe endeudarse a más no poder con créditos que superan el 80% de interés, una locura total.

Como pueden pretender que el pueblo los vote, si los únicos que progresan, cambian coches todos los años, viven de vacaciones, viajan, etc. Es la diligencia Política.

Lo de Milei no es un Batacazo, es una realidad grande como una casa. Si el Gobierno sigue con las mismas políticas y no entiende que quienes en algún momento fueron clase media, merecen crecer, vivir tranquilos, tener posibilidades acorde a su esfuerzo diario, yendo todos los días a trabajar y pagando rigurosamente los impuestos todos los meses, olvídense de tener alguna chance no solo de ganar la próxima elección del mes de octubre, sino prepárense para despedirse del ruedo político.