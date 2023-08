Barajar y dar de Nuevo

Las elecciones del pasado domingo sin dudas que dejaron ganadores y perdedores, como en cada elección.

Ahora, lo llamativo para muchos es la triste elección del Peronismo-Kirchnerismo local, obteniendo tan solo 1600 votos, muy lejos del piso histórico del espacio que gobernó por 24 años General Alvear hasta el 2011 que una sangrienta interna entre Sivero-Albano y Marcos los dejó afuera de la Municipalidad y comenzó la Era radical.

Hoy a 12 años de aquella disputa electoral que dividió al Peronismo y que le dió la posibilidad a Alejandro Cellillo de llegar al sillón de Hipólito Yrigoyen, el mismo que hoy ostenta Tito Capra y que el domingo los Alvearenses volvieron a confiarle al actual Intendente, deja en evidencia que los egos personales y la idea de creer que algunos son irreemplazables o “de otro planeta” y que sin ellos un espacio político no es nada, sólo sirve para seguir acomodando a la misma gente que una y otra vez se creen los dueños de todo y acomodan a quienes ellos quieren a su antojo, armando listas a dedo vaya a saber uno con que criterio y creyendo que tienen “El Peronometro” diciendo quien es peronista y quien no, les demuestra, donde tiene que ser, en las Urnas que UNA VEZ MÁS ESTÁN EQUIVOCADOS.

No hay dudas que el Peronismo-Kirchnerismo de General Alvear deberá BAJAR Y DAR DE NUEVO, rever la estrategia electoral, convocar a quienes en algún momento echaron o hicieron que por distintos motivos se aleje, volver a prender los celulares y dejar de clavar los vistos y ver si de esa manera al menos pueden retener los votos que obtuvieron en las PASO y lograr sumar, ya no para ganar la Municipalidad, sino para tratar de no quedar detrás de la Lista de Milei.