Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses Juveniles en las disciplinas 🎾 TENIS Y♟️ AJEDREZ

En el d铆a de ayer mi茅rcoles 9 de agosto se llev贸 a cabo la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses Juveniles en la ciudad de 25 de Mayo.

En esta ocasi贸n se disputaron dos disciplinas:

馃幘 TENIS: representando a nuestra ciudad,el joven Camilo Albo , llegando a la instancia de semifinales.

鈾燂笍 AJEDREZ, en este caso contamos con la representaci贸n de tres categor铆as: Masculino Sub 14: Salvador Pavioni, Sub 16: Rodrigo Copla y Sub 18: Facundo Gonz谩lez.

Agradecemos y los felicitamos por su compromiso y ganas de seguir creciendo!!!