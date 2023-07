“Nacho” Madinabeitia en vez de preocuparse por los Jubilados critíca a los Medios

El titular de Anses TAPALQUE Ex secretario de Gobierno y Concejal en ejercicio de dicha ciudad, en los últimos días se ha dedicado a escribir mensajitos en notas de este medio tratando de ciegos a quienes escribimos, porque seguro no vemos la realidad que el ve. Claro, realidad que debe andar cerca de los 700 u 800 mil pesos de sueldo que debe cobrar “Nacho” (Lo invito a que muestre su recibo de sueldo) mas la DIETA de Concejal que son 3 SUELDOS MUNICIPALES, ahora, le preguntamos porque no le pregunta a los empleados municipales de Tapalque si cobran lo mismo, o a los JUBILADOS franja etarea por quienes el como DIRECTOR DE ANSES debe velar y que todos sabemos que la jubilación minima está por debajo de ĺa línea de pobreza.

Por eso humildemente le decimos Sr. Madinabeitia porque en vez de criticar este medio en su HORARIO DE TRABAJO no se dedica a trabajar y en algún modo explicarle a los vecinos se Tapalque la receta para crecer tan rápido económicamente.

Saludos y ojalá vuelva a presentarse como candidato que el vecino de tapalque lo está esperando.