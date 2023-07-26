EVA PERON 1952- 26 DE JULIO 2023.

EN LA FECHA RECORDAMOS EL 71° ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION FISICA DE LA COMPAÑERA EVITA.EN SU INOLVIDABLE PASO POR LA GESTION PUBLICA SE CARACTERIZO´ POR EL ESFUERZO Y LA LUCHA REALIZADA A FAVOR DE LOS SECTORES DEL TRABAJO Y LOS MAS DESPROTEJIDOS, A QUIENES LOGRO´ MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE POLITICAS QUE APUNTABAN A UNA SOCIEDAD MAS IGUALITARIA Y A UNA AUTENTICA JUSTICIA SOCIAL.
“A veces, la gente me pregunta qué soy yo para los obreros de mi país. Yo prefiero explicar primero qué son los obreros para mí.”
EVA PERON.
PARTIDO JUSTICIALISTA -LEALTAD PERONISTA.
GUSTAVO HERRERA GAUDENCIO ANIBAL FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL PRESIDENTE