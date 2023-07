La Escuela de Educación Artística festejó sus 20 años de vida

Fue el pasado martes, en las instalaciones del Cine Teatro Español, el cual se vió colmado en su capacidad.

Una jornada muy especial, llena de emociones y sensaciones encontradas, donde no faltó nadie, ya que estuvieron presentes el Director de Educación Artística de la Pcia de Bs As Daniel Fabián, el Intendente Municipal Ramón “Tito” Capra, el inspector de Artística región 24 Andrés Laucirica, la Inspectora Jefa Distrital Erica pomilio, el ex Intendente y gestor de dicha escuela en 2003 Gaudencio Fernández, los consejeros escolares de ese momento quienes tuvieron la idea de la escuela de Estetica Perla Villa, Nancy Garrocho, “Lachi” Cúcaro y Miguel Baroncini, la primera directora Liz Solé, ex docentes y obviamente la actual directora Roxana Barbaro y todo el cuerpo docente.

Hubo reconocimientos y múltiples espectáculos, realmente maravillosos.

Este mensaje compartieron las autoridades en sus redes sociales 👇

“La Escuela de Educación Artística Roberto Fontanarrosa agradece La presencia del Director de Educación Artística de la Pcia de Bs As Daniel Fabián quien estuvo presente durante toda la muestra y nos hizo entrega oficial de la Resolución del nombre de la escuela, y a todas las autoridades por hacerse presente a una fiesta tan conmemorativa y rodeada de novedades y bellas noticias donde el arte expresado por cada uno de los niños, niñas y adolescentes fue el máximo protagonista”.