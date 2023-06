¡NO ES DE PACOTILLA! Por Lis Solé

La existencia en los pueblos de las grandes tiendas como la “CASA MENDOZA”, demuestran una idiosincrasia y cultura de la primera década del 1900 donde la prioridad era la buena atención, la calidad y el precio de los productos.



“No es de pacotilla”. Así se promocionaba la tienda de Donato Mendoza, tienda que se encontraba en la actual esquina de Hipólito Irigoyen y San Martín de General Alvear, justo enfrente de la plaza principal, hace ya más de 100 años.





¡Y cuántas veces se escuchaba en boca de los vecinos españolísimos como don Pacho o José Palacios: “En este mundo de pacotilla ya no se puede vivir!”, un rezongo más que va al pelo con la actualidad.

El término tan popular se refería a las cosas que no tenían valor y aludía a las “pacas”, bolsa que llevaban los marineros con sus pocas pertenencias por supuesto, nada que valiera la pena. Era constante escuchar: “Es un cantante de pacotilla” o “Fulanito tiene muchos humos pero un trabajo de pacotilla”, o sea, un empleo muy mal remunerado y sin jerarquía. Casi nada.

En estas tiendas de gente de antes, con olor a madera y telas, la intención era lo contrario: defender la reputación de venta manteniendo la calidad y eso debía demostrarse en la atención diaria, ofreciendo un muestrario de productos que las mujeres usaban para confeccionar la ropa de toda la familia con ayuda de las infaltables máquinas de coser.





Siempre de saco, camisa, corbata y zapatos recién lustrados, los empleados y dueños mostraban una apariencia y pulcritud sin igual. Tanto en el pueblo como en el campo, los comerciantes vestían traje y sombrero, deferencia al hablar siempre de Ud., sin tutear y sin aproximación física al cliente que pudiera dar lugar a algún malentendido porque ante todo se priorizaba la formalidad y los buenos modales.



ATENCIÓN ESMERADA Y CALIDAD INSUPERABLE

El español Donato Mendoza comenzó a trabajar como mercachifle, recorriendo los campos en un charré ofreciendo telas, botones, artículos de zapatería, tejidos, ropa blanca y hasta artículos de perfumería. Ya más establecido, por los años 20, pudo instalarse en la tradicional esquina de San Martín e Irigoyen antes de que se allí funcionara el hotel de Laborde, lugar de cita de la gente de campo cuando debía quedarse por más tiempo en el pueblo por mandados o enfermedad.

Donato había nacido el 7 de agosto de 1885 en Navarrete, provincia de Logroña y era hijo del carpintero don Elías Mendoza y López, domiciliados en Fuenmayor junto a su esposa, Tiburcia Grijalba Blasco, también originaria de Fuenmayor e hija de Rufino Grijalba y Brígida Blasco y Sierra.

La edificación aparece construida en 1933 destinada a negocio y casa de familia. Con una superficie total de 323 metros cuadrados que incluía un hall, cuatro habitaciones, una cocina, un baño y el local del negocio, el local con una ochava de 5.10 metros tenía un garaje sobre la antigua calle Alsina, hoy Hipólito Yrigoyen pero con un lote en el medio que pertenece actualmente a la familia Rossi.

Donato aclaraba: “Que al público no se le halaga con promesas y que por consiguiente, no depende de la reclame mejor o peor hecha, sino de vender mercaderías de calidad y no de pacotilla con una utilidad lo más reducida posible”.

Donato Mendoza se había casado en Alvear con Rosa María, la hija de los italianos Juan Gruccio y Ana María Bairo y bautiza en la Parroquia “San José”, a su hijo Roberto Donato, el 7 de enero de 1923.

En los últimos años, la tienda “CASA MENDOZA” se promocionaba como “LA MODERNA” y su orgulloso dueño invitaba en el periódico “El Independiente”: “interpretando ampliamente este programa” –que no era de pacotilla precisamente-, “a visitar la casa para hallar un amplio surtido en TEJIDOS, MERCERÍA, CONFECCIONES PARA HOMBRES, SEÑORAS Y NIÑOS, ZAPATERÍA, PERFUMERÍA, ROPA BLANCA…” ¡Porque hasta discos y victrolas vendía!

En otra publicidad Donato Mendoza aseguraba: “…precios reducidos, el conjunto moderno y la calidad insuperable de las mercadería que ofrece” en “Tienda, Ropería, Ropa Blanca y Ajuares de Novias”.

Calidad. Algo que ahora no se valora ni aprecia en la creencia que no es necesario la permanencia en el tiempo; épocas donde la ropa duraba por años pasadas por toda la familia hasta que no le cabía más un remiendo. Sin embargo, prevalecía el orgullo del hacer en un país que de ninguna manera se consideraba “de pacotilla” sino un pueblo con propósitos serios.



Las fotos:

Interior de la “Casa MENDOZA” de Donato Mendoza. De izquierda a derecha se observa a Carricarte, el dependiente impecable de traje y corbata; Donato Mendoza; Diego Illescas con corbatín detrás del mostrador; Toribio “Coqui” Gómez; Carlos Casquero y un Limongelli sin identificar (podría ser Enrique “Toto”, o Adalberto “Beto” Limongelli, padre de Marta y Susana). El joven de anteojos que está parado detrás del mostrador al lado de unas cajas es Juan Carlos Elías Mendoza, hijo de Donato. Circa 1930. “Donato y Rosa tuvieron dos hijos: Juan Carlos Elias, nacido el 26 de marzo de 1915, mi padre, y el inolvidable tío Roberto”.

Foto y Testimonio de María del Carmen Mendoza Umaran.