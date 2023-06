La Dirección de Deportes informa que en el día de ayer miércoles 31 de mayo, se llevó adelante la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses Juveniles 2023 en la disciplina FÚTBOL 7 MIXTO, FÚTBOL 5 Femenino y FUTSAL masculino, en las instalaciones del CEF N° 36.

Los Clasificados a la próxima etapa son:

FUTSAL

SUB 18 masc:

1° ICAM

2° E.S N° 1

SUB 16 masc:

1° E. S N° 1

2° E. S. A N° 1

SUB 14 masc:

1° ICAM

2° E.S T N° 1

FÚTBOL 5 FEMENINO:

SUB 18

1° ICAM

2° E.S N° 1

SUB 14

1° E.S N°1

2° E.S N° 4

FÚTBOL 7 MIXTO:

1° E.P N° 1

2° E.P N° 24

Agradecemos a todos los participantes y felicitamos a los ganadores que representarán a nuestra ciudad en la Etapa Regional.