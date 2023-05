Torneo Veteranos 2023 Cuartos de Final partidos de ida

La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 27 de mayo en la cancha de Alvear Futbol Club, se jugaron los partidos de ida de cuartos de final del Torneo de Veteranos 2023. Los resultados fueron los siguientes:

11:30 Hs Villa Barreiro (8) Vs. Las Cañitas (0)

Goles: Aguirre Juan Carlos (4)

Luna Sebastián (3)

Bustamante Marcelo (1)

13:00 Hs. Nico Travel (5) Vs. Panadería Gani (0)

Goles: Herrera Martin (3)

Córdoba Miguel

Baroncini Bernardo

14:30 Hs Osbeel Beer (4) Vs. VETERANOS A.F.C (2)

Goles: Garrocho David (E/C) Pellicero Carlos

Defeis Andrés Suarez Mariano

Pallero Raúl

Romero Oscar

16:00 Hs Katmandú (4) Vs. Veteranos C.D.A (1)

Goles: Albo Mauricio (3) Ortiz Rolando

Romero Walter

Cuartos de Final partidos de vuelta Sábado 03/06 (Horarios a Confirmar)

1º Katmandú Vs. 5º Veteranos CDA

2º Osbell Beer Vs. 6º Veteranos AFC

3º Nico Travel Vs. 7º Panadería Gani

4º Villa Barreiro Vs. 8º Las Cañitas DyM