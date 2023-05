Se recordó el 213° aniversario de la Revolución de Mayo

General Alvear recordó el 213° aniversario de la Revolución de Mayo, con un acto que se realizó en la mañana del jueves 25 en el salón del primer piso del palacio municipal debido a las malas condiciones climáticas.

La ceremonia fue presidida por el Intendente Municipal Ramón José Capra. Asistieron el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Alberto Alaniz, la Jueza de Faltas Dra. Paola Sivero, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Sergio Federici, el Presidente del Consejo Escolar Fabián Brusa, concejales y consejeros escolares, directores de áreas del ámbito municipal, el Jefe de la Policía Comunal Comisario Inspector Carlos Iguerategui, la Jefe de la Comisaria de la Mujer y la Familia Comisario Patricia Almendros, el segundo Jefe del Comando de Patrulla Rural Comisario Fernando Avila, el Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios Roberto Bautista, el Jefe y Segundo Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Emiliano Anido y Luis Castelli respectivamente, Inspectoras de las distintas ramas de la educación, Directores de establecimientos educativos, representantes del Jardín Maternal y Espacio Primera Infancia, el Cura Párroco Oscar Forquera, por la Iglesia Evangélica Bautista Pastor Héctor Silva, representantes de entidades intermedias y vecinos.

Luego de la presentación de autoridades se les dio la bienvenida a las banderas de ceremonias de la Estación de Policía Comunal, Comisaria de la Mujer y la Familia, Unidad Penitenciaria N° 14, Unidad Penitenciaria N° 30, Bomberos Voluntarios, Grupo Apoyo Departamental y Comando de Prevención Rural. A continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Luego el Padre Oscar Forquera tuvo su cargo la invocación litúrgica. Las palabras alusivas a esta fecha patria fueron pronunciadas por la docente de la Escuela Secundaria N° 1 Anexo 3011 Elizabet Márquez. Una vez finalizado el acto se invitó a los presentes a compartir un chocolate con facturas. La Municipalidad agradece profundamente la presencia de las banderas de ceremonias de las fuerzas civiles y de seguridad presentes.

Palabras alusivas de la docente Elizabet Marquez

“Desde nuestra infancia todos hemos presenciado los festejos y homenajes por el 25 de Mayo. Aprendimos y aprendemos a valorar a esos hombres que se animaron a todo. Y a ese pueblo que salió a la calle para apoyarlos, para decirles que no estaban solos, para apoyar al primer gobierno patrio.

Más allá del Cabildo y de las cintas celestes y blancas, recordemos y valoremos la importancia trascendental de la unión de todos, para lograr algo para todos.

Por ello la fecha que recordamos nos reclama que nos formulemos los siguientes pensamientos:

-Debemos tener el objetivo de recuperar el sentido de aquellas luchas por la libertad, para que podamos comprender que no fueron en vano.

-Debemos hacer profesión de la práctica, nuestra adhesión a la democracia como un estilo de vida, a través del compromiso cotidiano en áreas del bienestar general.

-Debemos acudir a la educación y a la cultura como instrumentos idóneos y eficaces, movilizadores del cambio. Y el cambio consiste en hacer de los ciudadanos, seres pensantes, críticos y protagonistas.

Si los pueblos no se ilustran, si cada uno de nosotros no conocemos lo que valemos, lo que podemos, y lo que merecemos, las nuevas ilusiones se caerán, pero eso no sucederá si tenemos en claro que queremos.

Debemos sentir que aun hoy somos parte de ese desafío de Patria, que se inició el 25 de Mayo de 1810. Y así impulsar un motor para alcanzar nuestros sueños que, aunque a veces parezcan lejanos, están ahí latentes, solo es cuestión de tener la voluntad para alcanzarlos”.