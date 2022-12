COMENZÓ EL TORNEO DE VOLEY MUNICIPAL 2022

El día 13 de diciembre, en el gimnasio del CEF Nº 36, desde la Dirección de Deportes Municipal dimos inicio al TORNEO DE VOLEY 2022. En dicho torneo contamos con la participación de los siguientes equipos:

VOLEY FEMENINO:

+LA SCUADRONETA

+LAS MESSIAS 1

+BUENA ONDA

+ANDAPAYA

+LAS DIBU

+LAS MESSIAS 3

VOLEY MASCULINO:

+LA ESCALONETA

+LA YACONETA

+THE BOYS

La primera fecha realizada el martes 13 nos dejó los siguientes resultados:

VOLEY FEMENINO

PARTIDO 1:

LAS MESSIAS 3 (1) VS. LA ESCUADRONETA (2)

PARTIDO 2:

ANDAPAYA (0) VS. BUENA ONDA (2)

PARTIDO 3:

LAS GLADIADORAS (0) VS. LAS MESSIAS 1 (2)

VOLEY MASCULINO:

LA YACONETA (2) VS. LAS ESCALONETA (1)

EN LA FECHA 2 DEL MIÉRCOLES 14/12 SE JUGARAN LOS SIGUIENTES PARTIDOS:

19.30: LA SCUADRONETA VS. BUENA ONDA

20.30: LAS MESSIAS 3 VS. ANDAPAYA

21.30: LAS GLADIADORAS VS. LAS DIBU

22.30: THE BOYS VS. …….A CONFIRMAR…

LOS ESPERAMOS!!!

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes