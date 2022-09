Comunicado de UDOCBA sobre paro de Auxiliares de este martes

Hay quienes tienen intenciones de boicotear el paro de auxiliares estando en su derecho a paro exponiendo que irán a hacer el mate cocido y demás a la escuela secundaria media uno.

La jefa distrital en comunicación telefónica con udocba asegura que la escuela permanecerá cerrada y que los docentes no deben asistir. Sin embargo fue comunicada por esta organización sindical que los docentes fueron amenazados con que les pondrían un artículo que se descuente.

Autoridades de escuelas e inspectora jefe distrital sino están garantizadas las normas de seguridad e higiene las mismas deben ser suspendidas sin convocar a los docentes a cumplir horario tal como lo indica el Reglamento General de Instituciones Educativas, en su art. 195 Inc. 2.1.d del Decreto 2299/11, cumplan con lo estipulado, lamentamos las formas inadecuadas en las que se han dirigido las autoridades ante ésta consulta, se podrían dirigir con mayor ética y respeto.

En consulta las auxiliares del jardín 901, CEC y la escuela Secundaria Media hacen paro en su totalidad no deben convocar a las docentes a cumplir horario ya que no se está garantizando el art 195 Inc 2.1.d del Decreto 2299/11. No convoquen vía telefónica o wsp realizarlo vía comunicando oficial con sello y firma de la autoridad convocante.