INFORME TORNEO DE VOLEY 2021 – JUEVES 16/12

La Dirección de Deportes Municipal informa que en la tarde noche del pasado jueves 16/12 en las instalaciones del CEF Nº 36 se realizó la 2º fecha del Torneo de Vóley Municipal 2021 de la categoría femenina. Luego, también se llevó a cabo la 1º Fecha de la categoría masculina.

Los resultados fueron los siguientes:



19:30Hs. LAS LEONAS 2 Vs. LAS POPURRI 1

20:30Hs. LAS IGUANAS 2 Vs. LA NARANJA MECÁNICA 0

21:30Hs. LOS VAGOS 1 Vs. LOS CHURROS 2

22:30Hs. LA ESCALONETA 1 Vs. SURTIDITO 2



PROXIMA FECHA: MARTES 21/12

19:30Hs. LAS LEONAS Vs. LAS LORAS

20:30Hs. LAS CHIGUAGUAS Vs. LAS IGUANAS

21:30Hs. LOS CHURROS Vs. LA ESCALONETA

22:30Hs. LOS VAGOS Vs. SURTIDITO



Los esperamos, habrá servicio de cantina.





Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes