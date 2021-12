INFORME TORNEO DE VOLEY MUNICIPAL – PRIMERA FECHA

En el día de ayer se dio inicio al Torneo de Vóley Municipal Cat. Femenino, en las instalaciones del CEF Nº 36.

La jornada dejo los siguientes resultados:

PARTIDO 1: 19:30 HS.

“Las Loras” 2 vs. “Las Popurrí” 0



PARTIDO 2: 20:30 HS

“La Naranja Mecánica” 1 vs “Las Chiguagua” 2



PARTIDO 3: 21:30 HS.

Se enfrentaron “Las Iguanas” 2 vs. “Las Popurrí” 0

Cabe destacar que la confección de los equipos involucra chicas de todas las edades.

Este torneo continua el día jueves 16 de diciembre de la siguiente manera:

PARTIDO 1: 19:30 HS

“Las Leonas” vs “Las Popurrí”

PARTIDO 2: 20:30 HS

“Las Iguanas” vs. “La Naranja Mecánica”



PARTIDO 3: 21:30 HS.

“Las Leonas” vs “Las Loras”



¡Los esperamos!

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes