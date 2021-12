Katmandú es el nuevo campeón del torneo de veteranos

La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado Sábado 04 de Diciembre, en la cancha de Alvear Futbol Club, se jugaron los partidos finales Torneo de veteranos 2021. Los resultados fueron los siguientes:





Tercer y Cuarto Puesto Copa de Oro



14:30Hs. VETERANOS AFC 1 Vs. LAS CAÑITAS DYM 2

Goles: Pellisero Carlos-1 Cacciatore Carlos-1

Riglos Cristian-1

Final Copa de Plata



16.00Hs. FM POWER 1 Vs. PANADERIA GANI 2

Goles: Bravo Cristian-1 Artesaran Daniel-1

Rodríguez Carlos-1

Final Copa de Oro



17:30Hs. KATMANDU 2 Vs. TU POLLO 0

Goles: Wallasch Gaston-1

Mengarelli MaximilIano

CAMPEON COPA DE ORO

Katmandú



3ER PUESTO

Las Cañitas dym



CAMPEON COPA DE PLATA

Panadería Gani



GOLEADOR

Albo Agustín (Katmandú)



EQUIPO FAIR PLAY

Panaderia Gani



VALLA MENOS VENCIDA

Buiesse Marcos (Katmandú)