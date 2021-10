CULMINÓ LA ETAPA CLASIFICATORIA A LA FINAL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2021

La Dirección de Deportes Municipal informa que acaba de finalizar la etapa clasificatoria de los Juegos Bonaerenses 2021.

Luego de unos meses a puro encuentro deportivo y competitivo los equipos que lograron el pase a la final provincial a realizarse cómo cada año en la ciudad de Mar del Plata son los siguientes:

✔️Pádel

Sub 14 Masculino.

✔️Natación

Sub 14 y Sub 16 Femenino.

✔️Beach Voley Sub 14 Masculino.

✔️Atletismo Sub 16 Másculino.

✔️Atletismo Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Femenino.

✔️Básquet 3×3 Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Femenino

✔️Softbol Sub 14 Femenino.

Agradecemos a todos los participantes y felicitamos y deseamos mucha suerte a todos nuestros representantes.

Prof. Mariano Fortain Director General de Deportes