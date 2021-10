Ahorrar a golpe de clic

Hoy por hoy, son pocas las cosas que no pueden hacerse a través de la red. Nosotros vamos a centrarnos aquí en el ahorro, para contarte algunas útiles herramientas que han sido creadas para aliviar la presión sobre nuestros bolsillos.



Ahorrar en combustible

Con el uso de las siguientes aplicaciones móviles, podrás ubicar la situación exacta de los surtidores más económicos e incluso aprovecharte de todas las rebajas. Así, al menos, tratarás de capear, con todas las posibilidades a tu alcance, los golpes provocados por la subida de precios de la nafta.



Precios en surtidor

Si quieres hacerte con una big picture del estado de los precios en todas las estaciones de servicio próximas a ti, esta es tu aplicación. Precios en surtidor te permite consultar los precios del gasoil, del gasoil Premium, de GNC, de nafta Súper y de nafta Premium. Si gastas el dinero en balde, es porque quieres, ya que la app es gratuita y está disponible tanto para dispositivos Android, como dispositivos Apple.



YPF App

YPF cuenta con estaciones de servicio en todos los rincones de la Argentina, ya que es la petrolera con mayor presencia e ingresos del país. Para premiar la fidelidad de sus clientes y estimular el pago mediante su app, YPF pone a tu disposición un montón de descuentos exclusivos si la utilizas al repostar. 10 % en combustible Premium a diario, descuentos exclusivos para los trabajadores de la salud y la educación…Y, además, si eres socio del Automóvil Club Argentino, solo por pagar con la app en estaciones señaladas, podrás disfrutar de un 5 % de descuento adicional.



Fuelio

Desde luego, el mejor ahorro se obtiene con la planificación. No desdeñes la importancia de la prevención en el ahorro: si te preocupas por mantener tu vehículo al día, es seguro que tendrás que enfrentarte a menos problemas y gastos en el futuro. Para ayudarte, en este aspecto, ha nacido la app Fuelio, que te ayuda de un modo cómodo a llevar un registro pormenorizado de tus gastos en combustible, la frecuencia con que realizas tus desembolsos e incluso cuánto rendimiento le sacas a tu carburante. Tras aportar algunos datos de tu auto, la aplicación te facilitará estadísticas y gráficos para conocer cada uno de estos parámetros…E incluso podrás programarla para que te notifique citas importantes, como la revisión del taller o el vencimiento del seguro. Así, no habrá percance que te pille desprevenido.



Ahorrar en entretenimiento

Abaratar en ocio también es posible gracias a las siguientes aplicaciones y plataformas web.



Steam

Si te van los juegos de ordenador, el gigante Steam renueva de forma constante sus ofertas en juegos de todo tipo. ¿Sus greatest hits? El Counter-Strike: Global Offensive, el Dota 2, el Playerunknown’s battlegrounds, el Among Us y el Rocket League. ¿Puedes resistirte?



VSO

Esta plataforma reúne una lista con la mejor selección de casinos online, elaborada por expertos, para que elijas aquellos con los mejores bonos sin depósito. La lista es actualizada constantemente para que, además, puedas elegir tu casino en relación a aspectos como su seguridad en las transacciones, su cuidado en la privacidad de datos, la calidad de sus servicios o la atención al cliente, entre otros muchos.



Cuponeala

La popular plataforma web cuenta con aplicación propia, que acaba de ser lanzada en época de pandemia, para traernos los mejores descuentos disponibles reunidos en el mismo lugar. Reducciones en hoteles, belleza, moda, tiendas online… La app funciona con geolocalización, por lo que podrás estar al tanto de las ofertas que se encuentran más cercanas a ti, e incluso realizar una búsqueda por barrios. Sus cupones se activan mediante el uso del DNI y se mantienen disponibles durante un total de 90 días.



Ahorrar en las compras

Y, por supuesto, para rematar, os enseñamos un par de alternativas para que le saques el máximo partido a tus compras y hasta te paguen por comprar (sí, has leído bien).



Supermercado Libre

La app de Marcos Galperín, estrenada el pasado año, cuenta con importantes ofertas diarias y relámpago, y rebajas de hasta el 40 % en bebidas y el 30 % en productos de higiene y limpieza. Su objetivo, según admiten, es acercar los productos de primera necesidad para que el acceso a ellos pueda realizarse de una forma más sencilla y rápida.



GELT

Desde Europa ha llegado esta plataforma de cashback, o devolución de dinero. Gracias a GELT podrás hacerte con nuevos descuentos todas las semanas. Una vez hayas seleccionado el que quieres disfrutar, habrás de dirigirte al súper, introducir el descuento en tu compra, y finalizar subiendo una foto de tu ticket a la app. Una vez quede anotada y registrada tu compra, la app te devolverá la cantidad ahorrada en forma de dinero en efectivo en tu billetera. Solo tiene una condición: has de esperar a que el dinero en tu billetera alcance los $1000 y entonces será posible su retirada en cualquier cajero.

Por ahora, los supermercados que componen la oferta de GELT son La Anónima, Carrefour, Chango Más, Coto, Día %, Disco, Jumbo, , Makro, Vea y Walmart, aunque se espera que la lista continúe extendiéndose progresivamente en los próximos meses. ¿Vas a perdértelo?

