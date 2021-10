Francisco Paoltroni, el Alvearense que quiere ser Gobernador de Formosa

Compartimos la nota que le realizó el portal Infobae.👇

Un emprendedor de Formosa ofreció pagar pasajes para que 25 mil “expatriados” vuelvan a la provincia a votar en contra de Insfrán

Francisco Paoltroni es productor agropecuario y cubrirá todos los costos de su propio bolsillo. También planea crear un partido, únicamente conformado por personas sin experiencia política, para ser gobernador en 2023

“En los últimos 30 años muchas cosas cambiaron en mi vida, pero hay algo que no cambió: Gildo Insfrán sigue siendo gobernador de Formosa”. Francisco Paoltroni es un emprendedor y productor agropecuario que decidió dar el salto a la política harto de la falta de renovación en el gobierno provincial.

Para estas elecciones decidió implementar una idea nunca antes escuchada: ofrecer ayuda financiera a todos los formoseños que no tengan recursos para volver a la provincia para las elecciones de noviembre. Según un estudio que encargó, hay cerca de 25 mil coterráneos que se fueron en busca de trabajo pero todavía tienen domicilio en la provincia. Y cree que todos votarían a la oposición.

El Frente de Todos se impuso en las PASO, pero con muchos menos votos de los esperados. Además, si la oposición hubiera ido junta, habría ganado. Por eso, la oportunidad histórica de derrotar al gobernador que parecía imbatible está al alcance de la mano. “Hubo un quiebre en la sociedad”, se entusiasma Paoltroni.

En ese contexto, el empresario montó un call center para “expatriados”. Apunta a sumar la mayor cantidad de votos posibles para la oposición. Cubrirá todos los costos -millonarios- de su bolsillo; y será el primer paso hacia un objetivo más ambicioso: lanzar su propio partido político para ser electo gobernador en 2013.



¿Qué lectura hace de los resultados de las PASO en Formosa? La lista del gobernador Gildo Insfrán ganó pero por un margen menor al esperado.

-Si se suman todos los votos de la oposición, se le ganó al oficialismo por unos 7 mil votos. Con la particularidad de que participó 7% menos del padrón, en relación al promedio histórico. Es un fenómeno que se dio en todas las provincias por la pandemia. Pero sí hay un quiebre en la sociedad, porque se la lastimó mucho este último tiempo, con el cierre, con la persecución, con todas las cosas que son de público conocimiento. Hay un quiebre con la sociedad en sus emociones, en su vida diaria, en lo afectivo. Formosa tiene un sistema que ha estado expulsando gente durante los últimos 30 años. Un estudio que encargué a una consultora reveló que se fueron 120 mil formoseños buscando trabajo y progreso para sus familias.

-¿Cómo se explica el fenómeno Insfrán en Formosa?

-Es porque la gente está en la trampa de la pobreza, y no puede salir. Yo digo que es un accidente de la democracia. Habría que eliminar todas las reelecciones, pero hasta del presidente de una cancha de bochas. No podemos tener reelecciones indefinidas de nada, ni diputados, ni senadores, y mucho menos del Ejecutivo.

-¿Lo ideal sería una reelección o directamente ninguna?

-Una reelección, como en la mayor parte del mundo desarrollado. Para todos, diputados, concejales, gremios, clubes. No son sanos para la democracia estos planteos. Y en Formosa se vive en la trampa de la pobreza. La provincia tiene un altísimo potencial en materia productiva. Hasta hoy nos estamos perdiendo 15 años de desarrollo, por el advenimiento de las tecnologías para producir, un fenómeno que se ha dado a lo largo y ancho del país. Con la particularidad de que en Formosa la mitad de su territorio es fiscal, entonces no puede avanzar la inversión privada, porque no hay garantías jurídicas. Entonces si viene un inversor con una inversión de USD 5 millones pero no hay títulos de propiedad. Entonces siempre dependés del favor de un funcionario para ver si te deja comprar o no. En esos escenarios la inversión no puede progresar.