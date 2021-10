La agrupación Municipal de atletismo participó en importante Torneo en Azúl

El pasado Sábado 16 de Octubre se llevo a cabo en la pista Municipal de Atletismo de la ciudad de Azul un nuevo Torneo de Atletismo, que abarco competencias de las siguientes categorías, Mayores, sub 20, sub 18, sub 16, sub, 14 y sub 12.

El encuentro convoco Atletas de la Agrupación Municipal de Gral. Alvear, Tandil, Pehuajo, Azul, Ayacucho y San Cayetano, Chillar y sirvió como Test de control para que los deportistas registren marcas de referencias para próximas competencias, la delegación de nuestra ciudad estuvo conformada por 17 Atletas de diversas edades y sexo en desarrollo, apostando al crecimiento del atletismo, como se viene asiendo desde hace 15 años con Este Programa dependiente de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. Alvear, y destacando la muy buena participación y resultados de los Atletas Alvearenses en dicho Torneo.

Cat. u 12 Simón Bais, Eliseo Bais, Gauna Juan Cruz, Sotelo Gian, Sotelo Yamiyr, Goñi Franco, Ortiz Adabel,

Cat u 14 Ruiz Kevin, Casco Priscila, Pagano Ángeles, Demartini Arami,

Cat. u 16 Negreti Ámbar, Cardoso Pía,

Cat. u 18 Roldan Alma, Blanco Alejandro, Abal Joaquín,

Cat. u 20 Gómez Barbara

Felicitaciones a todos!!!!

Entrenadores

Prof. Gauna Juan, Prof. Labourdette Facundo