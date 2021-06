Se realizó el acto por el Día de la Bandera

“Se conmemora hoy un nuevo aniversario del fallecimiento del creador de nuestra Enseña Patria: el General Manuel Belgrano, quien con su ejemplo de vida mostro en que consiste el verdadero y autentico amor a la Patria. Este día nos reúne ante el más preciado de nuestros símbolos nacionales: la Bandera Nacional, enarbolada por primera vez un 27 de febrero de 1812. “Bandera” que es gloria de un pueblo generoso y de sus hombres un vínculo de paz; bajo su manto cubre todo aquel que anhele honrar con sus virtudes su augusta majestad”.

Con estas glosas se dio inicio al acto, en la fría mañana del domingo 20 de junio, en el veredón del palacio municipal. La sencilla ceremonia enmarcada en la emergencia sanitaria fue presidida por el Intendente Municipal Ramón José Capra.

Acompañaron al Jefe Comunal la Vice Presidente del Honorable Concejo Deliberante concejal Florencia Caballero, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, la Presidente del Consejo Escolar Nancy Morena, en representación del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio lo hizo la concejal Gabriela Sivero, el Presidente del Bloque de Concejales Frente de Todos Alberto Alaniz, el Jefe de la Estación de Policía Comunal Comisario Carlos Iguerategui, el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Emiliano Anido, la Inspectora de Jefatura Distrital Prof. Erica Pomilio, la Directora General de Educación Prof. Gabriela Paoltroni, el Diacono Carlos Pina en representación de la Iglesia Católica y funcionarios de las áreas de Cultura y Juventud del Ejecutivo municipal.

Minutos después hizo su ingreso la Bandera de Ceremonias de los Ex Combatientes de Malvinas, portada por Martin Ortiz, siendo escoltas los bomberos voluntarios Andrea Castillos y Ciro Depietri.

A continuación el Intendente Municipal Ramón Capra, acompañado por la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, izó el pabellón nacional. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la canción patria “Mi Bandera”. La invocación litúrgica estuvo a cargo del Diacono Carlos Pina.

En el final, y previo al retiro de la Bandera de Ceremonias, se refirió a la importante fecha patria la Directora General de Educación Prof. Gabriela Paoltroni.

El acto fue transmitido en directo a través de las plataformas digitales de la Municipalidad.

Oración por el Día de la Bandera a cargo del Diacono Carlos Pina



“Señor y Dios nuestro: al conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del General Belgrano, te imploramos por la Patria rindiendo homenaje a la Bandera, símbolo de nuestra identidad y soberanía.

Cada 20 de junio, nos reunimos para suplicarte una bendición que nos haga caminar con esperanza hacia un futuro de prosperidad y de permanente paz social; y darte gracias por este gran país que nos has dado, con su historia tejida de coincidencias y desencuentros.

Igual que ayer, nosotros buscamos vivir en libertad y prosperidad. Igual que ayer, queremos ser protagonistas de nuestro propio destino, sin admitir presiones foráneas de adentro y de afuera, que comprometen nuestra idiosincrasia, diluyendo los valores de las tradiciones más preciadas.

Hoy más que nunca, necesitamos imitar a Don Manuel Belgrano, teniendo los mismos ideales que son los que dieron fuerza para emerger de los problemas y superar derrotas.

Para imitar su ejemplo. Te pedimos que conviertas nuestros corazones a fin de que todos asumamos con empeño la cuota de responsabilidad que nos corresponde y logremos juntos el provenir que ansiamos.

A la sombra de la Enseña Patria, símbolo de unidad y grandeza, te rogamos por el bienestar y el progreso del país y de cada uno de sus habitantes, especialmente por los más pobres y los que no tienen trabajo y comprometemos nuestro esfuerzo de convivir como hermanos a fin de alcanzar el anhelo común de justicia y de paz que todos llevamos en el corazón.

Guíanos hacia el destino que proyectaron nuestros mayores, promisorio y abierto al mundo, pero libre, sobreaño y respetuoso de los derechos de cada uno.

Que Nuestra Señora de Luján interceda por la República, y nos alcance tu bendición. Amén.”



Discurso de la Directora de Educación Prof. Gabriela Paoltroni

“Autoridades presentes, medios de comunicación, público en general. Cada 20 de Junio se festeja el Día de la Bandera en conmemoraci6n del paso a la inmortalidad de su creador, Manuel Belgrano.

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nació el 3 de Junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento pertenecía al ex Virreinato del Perú.

Belgrano fue abogado, economista, periodista, diplomático y militar. Inició sus estudios en el Real Colegio San Carlos y luego se graduó como abogado en España. Al regresar a Buenos Aires, previo a la Revolución de Mayo, se desempeñó como Secretario en el Consulado de Comercio. También colaboró en el primer periódico de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil y posteriormente director del Correo de Comercio.

En el plano político, Belgrano se desempeñó durante un tiempo como vocal de la Primera Junta de Gobierno, para luego volcarse a la actividad militar como jefe de una expedici6n al Paraguay.

En 1812, a orillas del rio Paraná y en las cercanías de la ciudad de Rosario, se enarboló por primera vez la bandera nacional, con los mismos colores de la escarapela, ordenando a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad.

Sin Dudas Manuel Belgrano fue un hombre original, innovador y un autentico pionero en todos los campos. Las ideas transformadoras de Belgrano, libertad, progreso y educación, nos invitan a seguir trabajando, en las pequeñas cosas que nos tocan, en las que nos corresponde, con tenacidad y esfuerzo para defender, honrar y amar nuestro emblema nacional”.

Feliz día de la Bandera Gral. Alvear!!!