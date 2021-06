GUAPO PELUSA – Por Roberto Rule

Lo llamaban Pelusa, cabellera escasa, ojos penetrantes, voz sonora y aguda, pelo fino en la nuca como si fuera una almohada, de ahí su apodo. Deambulaba por el barrio “El Cabezón”, zona de 39 entre 1 y 2 y cuando el pasaba las ventanas se cerraban y trancaban las puertas. Pateaba los perros, cortaba la flores de los balcones las olía y las tiraba. Tenía la costumbre de salivar por el colmillo izquierdo y de tomar unos amargos en la pulpería de su amigo “El Pardo Ronsini”. Ese día sintió en el aire como que algo iba a suceder, las moscas lo revoloteaban como desafiantes, y extrañamente cuando enfilo para 39 por 1 una ventana permaneció abierta. Sospecho que le estaban perdiendo el respeto. Continuó la marcha, pasó por el viejo comité conservador, en ese lugar se detuvo por un momento. Sacó el facón verijero y se limpió la uña del meñique derecho. El silencio se escuchaba espeso, la mañana era soleada y calma. Miró de reojo para atrás y manoteó suavemente el picaporte como no queriendo entrar. No se escuchaba ningún movimiento, con la mirada recorrió la mesada y el pasillo que iba al fogón, a la derecha la puerta del baño permanecía entreabierta. Se tocó con la mano izquierda la oreja derecha y se acordó del malevo Urquiola. Triste destino el destierro, pensó. El antebrazo derecho rozo la punta del cuchillo y este movimiento lo hizo sentir seguro. Fue sólo un instante. Sentirse seguro podría llevarlo a la tumba, esto él lo sabía. Se descuidó y como si fuera una aparición de un ánima en pena apareció su mujer. Pensó lo peor: que lo estaba engañando con su viejo compañero y amigo. No tuvo tiempo para calcular lo que hacía, como un tigre cebado se lanzó sobre ella y como queriendo buscar una explicación la tomó de los hombros y la comenzó a zamarrear. Ella en ese instante, intentando ayudarlo, gritó cuidado Pelusa, pero ya era tarde. La cuchilla traicionera de su suegra se mostraba ensangrentada en manos de una viejecita de sienes blancas. Yo sé que él sintió el dolor porque la puñalada fue por la espalda y que pensaran que podría pegarle a una mujer. Murió en sus brazos. Luego se arrodilló para cerrar sus ojos. A su amigo que había presenciado el desenlace se le pusieron brillosos los ojos y se le cayó una lágrima que disimuló enjugándosela sobre la mejilla izquierda con el antebrazo derecho. Como lo hacía Urquiola, pensó que ese podría haber sido un buen gesto para despedir a un hombre. Era mediodía porque el sol no mostraba las sombras.