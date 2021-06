Concejales de Juntos por el Cambio pidieron la vuelta a clases

El bloque de ediles del oficialismo local, aprobaron en la sesión de este miércoles un proyecto solicitando “al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la reapertura de las clases presenciales en los establecimientos educativos de este municipio, bajo los protocolos determinados, en la totalidad del horario de clases, dejando la posibilidad de que los padres o tutores puedan elegir si enviar o no a sus hijos al colegio, teniendo para ellos la posibilidad de asistir a clases remotas”.

En su argumentación, los concejales de Juntos por el cambio aseguraron que “en General Alvear respetando los protocolos y las medidas de prevención, como ocurrió hasta el último cierre, es posible la vuelta a clases”, y agregaron: “Más allá de los esfuerzos de los docentes para continuar con la virtualidad, se ha observado que muchos chicos y chicas alvearenses se han visto afectado con la suspensión de clases presenciales”

Además, recordaron que “que el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Siendo en mayor medida más notable en jóvenes de escasos recursos. A quienes a la falta de conectividad y recursos hay que agregarle las dificultades en el transporte y la complejidad, en algunos casos, de las relaciones intrafamiliares”.

Y alertaron: “Antes de la interrupción de las clases, aproximadamente, 400.000 jóvenes abandonaban sus estudios al año, hoy en día, en Argentina esa cifra asciende a los 1.600.000 alumnos, con lo que a una situación de por sí caótica se le agrega las dificultades propias de la cuarentena y aislamiento impuestos”.

“Los menores de 18 años, a nivel mundial, representan sólo 8% de casos de contagio notificados, cifra que desciende aún más en menores de 10 años. Esto se debe a tasas de infección más bajas o a síntomas más leves o ausentes. Que en cuanto al personal escolar se ha corroborado que corre un menor riesgo de infección en el entorno escolar en comparación con la población adulta general porque el riesgo de transmisión entre adultos es mayor que el de transmisión entre menores o entre menores y adultos”, manifestaron.

Para finalizar, indicaron que “al día de la fecha, teniendo diferentes fuentes que han estudiado la pandemia, el aislamiento y la presencialidad en las aulas, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones, ya que, los estudiantes, con todas las medidas sanitarias que corresponden, no están expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela”.

Cabe señalar, que la iniciativa fue aprobada por mayoría con los votos de Juntos por el Cambio, ya que el Frente de Todos decidió no acompañar.