José Melli Diaz, visitó los estudios de FM Fortín y en una entrevista “Picante” dejando varios títulos, hablo de la necesidad habitacional que tiene Gral. Alvear, y esto decía:

” la verdad que Gral. Alvear hoy tiene un déficit habitacional de más de 700 viviendas, dónde familias vivien amontonadas en pequeñas viviendas, porque lamentablemente el estado local no le garantiza una casa, tampoco la posibilidad de ayudarlos con el alquiler, que están por las nubes.”

“Hace años que en nuestra Ciudad no de hacen barrios de vivienda, después de las 100 viviendas no se hicieron más., Solo las 25 viviendas, o algunas similares que todos sabemos que no están al alcance de todos. No son para todos.”

“Alvear necesita viviendas sociales, que impacte directamente en las Familias que están en emergencia habitacional.”

“Yo te puedo asegurar, que si soy Intendente hago al menos 2 casas sociales por mes. Y lo hago con recursos municipales, es más, bajando el sueldo del Intendente y de todos los funcionarios a la mitad, con ese dinero podés hacer 2 casas sociales al mes. Al menos de plancha, pieza, cocina y baño. De esa manera ya muchas familias van a poder tener su lugar y de a poco ir arreglando su casa, pero por lo menos, ya les diste un lugar para que se vayan acomodando.”

“No es tan difícil, solo hay que tener capacidad y ganas de hacer y no esperar que todo nos llueva de la Pcia., o de la Nación.”

Enfatizó El Melli, quien por último le pidió al Pueblo Peronista que el 30 de mayo se acerque a votar al club deportivo Alvear y en la grilla ponga la cruz en el candidato a consejero escolar num. 5 Fabián Melli Díaz y en el candidato a Concejal num. 4 de la grilla José Melli Díaz.