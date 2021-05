José Melli Díaz, Candidato a Concejal por el Peronismo Alvearense, visitó los estudios de FM Centro y brindó una entrevista que dió que hablar en la comunidad.

“Es lamentable ver en los distintos barrios la ausencia del estado, hace años que desde el Municipio, fundamentalmente desde la dir. de Desarrollo Social, no visitan familias con necesidades urgentes, solo reciben a la Gente en las oficinas y les mienten.”

“Quiero dejar en claro que el problema no son las chicas, ni los chicos que allí trabajan, el problema es la cabeza, que no tiene una hoja de ruta, que no tiene un cronograma de trabajo y no conocen, ni se preocupan por las necesidades urgentes de los Alvearenses.”

” En muchísimas casas ví como le han dado SiloBolsa a la Gente para poner en los techos que se llueven, o en los que les falta chapas. Realmente no me entra en la cabeza, que el estado local le ponga SiloBolsa a los techos que se llueven a balde. “

“Son el Gobierno del SiloBolsa, la verdad que no tienen vergüenza de darle a la gente SiloBolsa, en vez de poner las chapas como corresponde y terminar con muchos problemas de un montón de Familias.”

” Y seguramente que el SiloBolsa se los regalan del campo, porque ni siquiera deben invertir en eso.”

‘Con todo el dolor del alma digo, que quienes nos gobiernan no tienen capacidad de hacer, ni de gestión, ni tampoco se les cae una idea, que sea para el bien común de la sociedad. Lo único que han hecho es aumentarse los sueldos.” Enfatizó el Melli Díaz. Quien por último le pidió a los Alvearenses que el domingo 30 de mayo, se acerque al club deportivo Alvear y en la grilla ponga la cruz en Fabián Melli Díaz como candidato a consejero escolar y en José Melli Díaz como Candidato a Concejal.