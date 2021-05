¡Ultimas semanas de inscripción !!! Juegos bonaerenses cultura 2021

Siguen abiertas las inscripciones para las categorías juveniles, personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes universitarios:

Virtual: disciplinas Culturales:

Dibujo (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios)

Pintura (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios)

Objeto tridimensional (juveniles, PCD, adultos mayores universitarios)

Fotografía (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios)

Videominuto (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios)

Danza Folklórica (juveniles, PCD, adultos mayores)

Danza Tango (juveniles, adultos mayores)

Solista Vocal (PCD, adultos mayores)

Cuento (juveniles, adultos mayores)

Poesía (juveniles, adultos mayores)

Malambo (PCD), Narración Oral (PCD)

Mural (juveniles), Artes Circenses (juveniles)

Virtual Final Presencial – disciplinas culturales:

Freestyle rap (juveniles, universitarios)

Solista Vocal (juveniles, universitarios)

Stand Up (juveniles, universitarios)

Malambo (juveniles)

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo.

JUVENILES ● SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

● SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2003, 2004 y 2005.

● ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2003 y 2009 inclusive.

b) ADULTOS MAYORES ● ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1961 inclusive y anteriores.

c) PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD) ● ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2009 inclusive y anteriores (ver reglamento específico de cada disciplina del área de Cultura

PCD). d) UNIVERSITARIOS ● ÚNICA: las personas nacidas entre los años 1962 y 2003 inclusive (con certificado de estudiante universitario regular). Participarán representando al municipio bonaerense del cual sean residentes y figure en el DNI al 31 de diciembre de 2020.