Otra vez sopa: “Volvió a arder el Basurero y los vecinos ya están artos de esta situación”

Nuevamente y a pesar de las “Promesas del Intendente” de un gran tratamiento de la basura y reciclado, etc., el basurero volvió a arder como en sus mejores épocas.

Estuvimos en el lugar y realmente los vecinos ya están artos de esta situación. Un humo negro y tóxico invade sus viviendas y cuesta horas en salir.

A pesar de haber hecho innumerables reclamos, año tras año, no tienen buena respuesta positiva u deben convivir a diario con esta situación.

El Intendente Capra el año pasado anunció que se llevaría adelante un tratamiento especial de la basura y dijo que nunca más el basurero iba a volver a arder. Lamentablemente debemos decir que solo fue un anuncio que no se cumplió, ya que hoy nuevamente el fuego y el humo volvieron a ser protagonistas.

Realmente creemos que si no se llevan adelante POLITICAS SERIAS respecto de este tema, todo el trabajo de Gente como Elías porta, Mariano Gallo y varios empleados más, que vemos que le ponen el hombro e intentan que esto no suceda, lamentablemente es en vano. NO HAY POLITICAS RESPONSABLES DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE en nuestra Ciudad.

Cómo Alvearenses debemos exigir un tratamiento serio, responsable y urgente de la basura.