DISCURSO INTENDENTE CAPRA APERTURA DE SESIONES 2021

Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante, honorable cuerpo, autoridades presentes y ciudadanos de General Alvear:



Hoy estamos aquí para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, ante esta composición de bloques y en un contexto de regreso paulatino hacia la normalidad antes conocida.



La pandemia de un nuevo Coronavirus, conocido como COVID-19 nos obligó a adecuarnos a nuevos hábitos de cuidado, nuevas formas de trabajo y estudio, entre otros.



Todos los estamentos del Estado y las distintas administraciones no estuvieron exentas de esta situación, donde se debió buscar un constante equilibrio entre la salud y la economía para cuidar a nuestros vecinos sin perder de vista la importancia de seguir fortaleciendo el desarrollo económico.



Hemos realizado junto a mi gabinete y todos los trabajadores municipales un gran esfuerzo para llevar adelante cada una de las tareas que la pandemia demandó, tomando medidas y decisiones siempre priorizando la salud y el bienestar económico y emocional de cada uno de los alvearenses.



A continuación, haré un repaso de lo realizado en el año 2020 y lo que se ha proyectado para el 2021:





Salud:



Sin dudas, en el año 2020 la salud y la gestión de la misma en el ámbito estatal cobraron una relevancia mayor a la habitual al ser el criterio primario utilizado para llevar adelante las políticas públicas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia.



Como siempre sostengo y ha sido un hilo conductor de esta gestión, la salud es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad y es un derecho humano fundamental que hay que dotar de los mejores recursos materiales y sobre todo humanos.





Fue un año de mucho trabajo, recalcando el trabajo en equipo realizado con los directores del Hogar de Ancianos y el Hospital Municipal.



Se fortaleció la atención en el Hospital donde se incorporó personal, equipamiento y se modificaron espacios adaptándolos a lo requerido por la pandemia.



Se confeccionó una nueva agenda de horarios con el fin de evitar la concurrencia y acumulación de personas y se habilitaron nuevas líneas de atención telefónica para consultas.







Se realizaron controles en todos los puntos de acceso a la ciudad, en un equipo conformado por Policía Comunal, Bomberos Voluntarios, Salud y Voluntarios, donde se realizó un registro de ingreso de personas sobre su lugar de procedencia y signos vitales como la temperatura.

Se realizaron gestiones para la obtención de material de protección personal para el equipo de salud e insumos de laboratorio.

Se llevó a cabo en conjunto con autoridades de la Región Sanitaria número 9 el Plan DetectAR, programa que tuvo como objetivo la búsqueda activa en determinados barrios de casos sospechosos de COVID-19, implementándose en Barrio Obrero y Tortorici, Barrio 33 viviendas, 38 viviendas, 100 viviendas y policía.



Por su parte, la Dirección de Salud continuó trabajando en su horario habitual con tareas normales, al igual que los distintos Centros de Atención Primaria de Salud.

Se realizaron capacitaciones en forma virtual, continuando el contacto en todo momento con la Región Sanitaria Número 9.



Se habilitaron centros extra-hospitalarios para aislamiento de personas ya sea por ser positivos de coronavirus o por contacto estrecho y se continuó con la entrega de medicación de los diferentes programas existentes.



Esperando poder llevar adelante actividades de promoción y prevención en forma presencial, se detalla lo proyectado para el 2021:



Se continuará con las campañas de vacunación, poniendo el foco en la vacuna contra el COVID-19 y la antigripal, sin descuidar el resto de las vacunas.



Se volverá al trabajo en zonas rurales, tanto con las familias como con los alumnos de los establecimientos educativos de la zona, acercando información de programas actuales.



Realizaremos campañas de concientización sobre Salud Sexual y Reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades crónicas, llevando adelante un trabajo multidisciplinario e interdireccional.



Se harán eventos y campañas de concientización en días alusivos a la salud, según calendario, incluyendo charlas, jornadas, actividades deportivas y artísticas.

Se continuará realizando el Certificado Único de Discapacidad, otorgado por la junta evaluadora.



Se firmó un convenio y se proyecta la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud en el Barrio Roca.





Desde el área de Zoonosis, se realizará la campaña de vacunación antirrábica anual, campaña de castración masiva y formaremos un nuevo laboratorio para la detección de triquinosis.



Con el comienzo de la pandemia y las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno Nacional, surgió una preocupación importante. Nuestra ciudad cuenta con dos unidades penitenciarias, siendo una de ellas de las más importantes y grandes de la Provincia de Buenos Aires cuyo número de internos supera las 2000 personas.



Sobre la base de lo mencionado, comencé a realizar gestiones ante el Ministro de Justicia de la Provincia Julio Alak y el Director del Servicio Penitenciario Bonaerense Xavier Areses, a fin de conseguir instalar en la Unidad N°30 un Hospital Modular que permita realizar allí la atención de los internos que se alojan en dicha unidad.



Luego de intensas gestiones, finalmente puedo afirmar que prontamente será inaugurado y puesto en funcionamiento, dando así no sólo mayor seguridad a los internos que no deberán trasladarse para ser atendidos en el Hospital Municipal sino también a los vecinos de General Alvear que trabajan en dicha unidad.



Por su parte, en el Hospital Municipal como mencioné anteriormente, se realizaron distintas modificaciones a efectos de adaptar las instalaciones para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Es importante destacar que se recibió una importante donación de equipamiento médico necesario para enfrentar la pandemia. La misma fue realizada por gran parte de la comunidad alvearense a quien agradezco profundamente. En momentos como este el trabajo en conjunto entre el Estado y los vecinos es fundamental.



Se realizó la remodelación total del Sector de Pediatría con el aporte económico de la Asociación Cooperadora, se compró instrumental y equipamiento médico a efectos de renovar el actual y seguir incorporando nueva tecnología a nuestro Hospital.











Se llevó a cabo además la remodelación total de habitaciones de internación.



En los últimos días, luego de gestiones realizadas en una reunión con el Ministro de Salud de la Provincia Daniel Gollán, recibimos en nuestro Hospital Municipal un respirador artificial, un monitor multiparamétrico y dos bombas de infusión que fueron incorporados al sistema de salud pública de General Alvear.



Para el 2021, se proyecta en una importantísima obra la ampliación de consultorios externos donde funcionarán los servicios de oncología, laboratorio y odontología entre otros, y se está realizando además la construcción de una sala para tomógrafo. Esta obra se encuentra ya avanzada y será sin dudas una muestra más de nuestro compromiso con mejorar el acceso a la salud de todos los alvearenses.

Vamos a realizar además la construcción de una nueva área que agrupe los sectores administrativos y facilite la realización de trámites.



También, vamos a informatizar y administrar los sectores del Hospital en forma coordinada.

Continuaremos con la remodelación de las habitaciones de internación y continuaremos incorporando nuevos profesionales y especialidades que jerarquicen la atención de los ciudadanos.



Por otra parte, en el Hogar de Ancianos durante los primeros dos meses del 2020 se realizaron distintos talleres para los residentes en distintas temáticas hasta el advenimiento de la pandemia que obligó a adecuarse a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias municipales, provinciales y nacionales.

Se reestructuró el modo de trabajo y se acondicionó el lugar para realizar internaciones, además de realizar una capacitación en RCP para todo el personal.

Continúa en vigencia el convenio con PAMI, con 16 residentes adheridos que permiten aumentar en forma genuina los ingresos beneficiando a los afiliados.



Se está gestionando ante la Agencia Nacional de Discapacidad equipamiento orástico y una combi para el uso de los residentes cuando sea necesario.

El 2021 comienza con un proyecto de ampliación del Hogar, construyendo un nuevo pabellón con el fin de duplicar el número de residentes a la fecha.



Desarrollo Social:

Seguimos ratificando el compromiso de esta gestión con el bienestar social de la población.





A lo largo del 2020, la Dirección de Desarrollo social tuvo un rol fundamental en la contención de familias vulnerables de nuestra ciudad. La decisión del Gobierno Nacional de disponer el cierre de ciertas actividades económicas, muchas de ellas informales, generó la necesidad de intensificar los esfuerzos para asistir a toda la población.



Se brindó ayuda a 900 familias con todo tipo de problemáticas, tales como alimentación, refacción de viviendas, abrigo, ayuda para pago de servicios, pago de alquiler, combustible o pasajes por problemáticas de salud. Se dispuso también un trabajo en conjunto con la Unidad Penitenciaria N°30 para el acopio y reparto de leña durante los meses de invierno.

Además, se colaboró con la Secretaría de Salud en la asistencia a pacientes aislados por COVID positivo o contacto estrecho.



Continúan vigentes diversos programas que esta Dirección lleva adelante:

Servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, Programa Envión, Proyecto Seguridad Alimentaria, Proyecto Promoción de Derechos y Proyecto Vivienda y hábitat.



Seguiremos apostando a la mejora de la calidad de vida de todos y cada uno de los vecinos de nuestra ciudad, reafirmando que la justicia social no es un eslogan sino nuestro objetivo.



Hacienda:



El 2020 fue un año atípico para las finanzas municipales.



Por los motivos ya conocidos, el Municipio se vio desfinanciado por la caída de recursos coparticipables y la recaudación propia de tasas. A pesar de la ayuda por parte del Gobierno Nacional y Provincial a través de fondos ATP y Fondos de ayuda retornables, la misma resultó insuficiente para cubrir todo lo proyectado el año anterior.



A pesar de esto, se pudo saldar casi en su totalidad la deuda con proveedores de ejercicios anteriores y mantener al día en su mayoría a todos los proveedores de salud.



A nuestros empleados municipales se les otorgó un aumento pendiente del año anterior y se efectivizaron los aumentos que las arcas municipales pudieron disponer de acuerdo a los recursos existentes.

Además, se cumplió con todos los contratos vigentes de todas las áreas que componen el Municipio y se aumentó el monto de los contratos médicos.



Para el 2021, realizaremos un ambicioso plan de recupero de tasas municipales en todas aquellas que tienen una morosidad considerable. Con recursos propios realizaremos la reparación de vehículos y maquinaria fuera de servicios para seguir nutriendo nuestro parque vial. Comenzaremos pronto con las paritarias municipales con el fin de establecer mecanismos para la recomposición de haberes durante este año.



Servicios Viales y SEU:

Continuamos trabajando a pesar de las dificultades en nuestra red vial de caminos.

Contando a veces con personal reducido a raíz de la pandemia, se continuó igualmente realizando trabajos de mantenimiento de la red vial, se reconstruyeron caminos y se realizó el mantenimiento y reemplazo de alcantarillas.

Sin duda que podemos seguir diciendo que es una gran satisfacción el estado en el cual se encuentran los caminos rurales en nuestro partido, y no nos conformamos, seguiremos trabajando.



Recientemente presenté junto al Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia un Proyecto para la mejora de caminos rurales.



Se realizarán trabajos en el tramo comprendido entre la Escuela N°15 y la Unidad N°14, ubicadas en la zona rural, sumando una totalidad de 3300 mts. Demandará una inversión de $3.244.000 para adquirir materiales y parte del traslado y acopio de los mismos.



Además, en conjunto con la Dirección de Producción se comenzó a trabajar en la extracción y control de acacio negro en las zonas más afectadas, evitando la extensión de esta plaga que afecta a productores y dificulta el tránsito en algunos caminos.



Como siempre sostuve, cada peso que los vecinos abonan en forma de tasas, debe ser devuelto con un servicio acorde.



La Dirección de Servicios Especiales Urbanos continuó brindando el servicio de recolección domiciliaria, restos de poda y escombro en zona urbana, suburbana y barrios periféricos, además de realizar el servicio de riego, repaso, tratamiento de calles de tierra y mejorado.



Se realizaron trabajos de limpieza y desmalezamiento de cunetas en barrios de la zona urbana y suburbana. Se reparó y trabajó sobre el alumbrado público en la ciudad y ambos accesos de la Ruta 61.



Además, en conjunto con la Dirección de Producción y el asesoramiento de expertos, se llevó adelante un trabajo de parquización en la rotonda de las rutas 51 y 61, embelleciendo así el acceso a nuestra ciudad. Además en este lugar se realizó la reparación de la luminaria led.





Juventud:



Los jóvenes, en toda su diversidad, sufrieron en gran medida las consecuencias de perder los vínculos presenciales y sociales como pilar fundamental de su desarrollo.



Aprovecho para felicitar a los jóvenes de General Alvear por el comportamiento que han tenido durante todo este año, siendo muchas veces ejemplo de responsabilidad y sacrificio en un momento tan duro para todos.



Más allá del comienzo de año con la realización del Viernes Joven en nuestra plaza principal, luego se debió adecuar el trabajo a la situación ya conocida.

Se realizaron charlas virtuales sobre diversas temáticas de la agenda juvenil.

En conjunto con la Dirección de Desarrollo Social y el INTA, se llevó adelante el Proyecto “Huerta Envión”, dando la oportunidad a chicos y chicas que asisten al programa de formarse y trabajar en la huerta municipal, para luego hacer uso de lo producido.

Se creó un programa de voluntariado con más de 300 inscriptos, muchos de los cuales colaboraron en tareas de control y prevención en distintos puntos de nuestra ciudad y los accesos a la misma, siendo este programa coordinado por una joven profesional de la salud.



Para el 2021 se proyecta la actualización de las becas estudiantiles, el trabajo en conjunto con la Promoción 21, la realización de un programa de inserción laboral, programas de prevención de adicciones y talleres sobre distintas temáticas de la agenda joven.



Además, se continuará el trabajo realizado con Desarrollo Social y Envión y se llevará adelante la Expojoven, con el fin de acercar la oferta educativa universitaria a nuestros jóvenes.





Como siempre recalcamos, otro de los pilares para el desarrollo de nuestra ciudad ha sido y es la educación.



Desde la Dirección de Educación se desarrolló una Plataforma Virtual a cargo de la Dirección de Sistemas, creando un espacio para el desarrollo de aulas virtuales que facilitaron el aprendizaje y el acceso de los docentes y estudiantes de las escuelas de nuestra ciudad.



Se realizaron homenajes por los aniversarios de distintos establecimientos educativos en nuestra ciudad: Escuela N°1, Escuela N°22, Escuela N°25 y Escuela N°9.



Se dispuso de transporte y acompañamiento para alcanzar actividades a alumnos desvinculados de la zona rural.



Con el llegar del verano, se desarrolló en la sede de la Escuela Municipal de Música el programa Verano ATR en conjunto con la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes.

Proyectamos desde el Ejecutivo Municipal potenciar el desarrollo educativo desde el impulso de actividades relacionadas con el ámbito tecnológico, científico, expresivo, artístico y social.

Continuaremos con el otorgamiento de becas universitarias y terciarias económicas y habitacionales, se realizarán transferencias a Instituciones Educativas en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia mediante el trabajo con el Consejo Escolar.



Se realizará en conjunto con la Dirección de Juventud un taller de orientación vocacional, dando una herramienta más a los estudiantes del último año del nivel secundario y se realizarán capacitaciones docentes en diferentes niveles del área de educación del distrito.



Además, vamos a contar con una nueva Casa del Estudiante en la ciudad de La Plata con capacidad para más de 30 alumnos. Esto nos permitirá refaccionar y llevar adelante los trabajos de fondo necesarios en la casa propiedad del Municipio.







Por otra parte, desde la Dirección de Cultura se organizaron los Corsos 2020, contando con 5 noches.

Se organizó con distintas áreas e instituciones el Día de la Mujer, un evento multitudinario que tuvo lugar días previos al inicio del aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.



Para el Día del Pueblo, se llevó a cabo una producción llamada “Historias de un Pueblo” homenajeando a los diferentes sectores de nuestra localidad.



Se desarrollaron en conjunto con la Dirección de Deportes los juegos Bonaerenses 2020 que tuvieron su edición virtual y se realizaron festejos también virtuales por el Día del Niño y el Día del Estudiante.

Más allá de la pandemia, continuaron dictándose los diferentes talleres que ofrece la Dirección de Cultura a los vecinos alvearenses.



Para el 2021 se proyectan nuevos eventos, talleres, jornadas y muestras con el fin de acercar la oferta cultural a los vecinos de General Alvear.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 y de la mano con la suspensión de actividades sociales masivas, el Gobierno Nacional dispuso la suspensión también de actividades deportivas con el fin de proteger a la población.



La Dirección de Deportes adaptó sus tareas y llevó adelante trabajos de difusión y prevención, colaborando en los puestos de control en los ingresos a la ciudad y con propuestas recreativas y saludables a través de las redes sociales.



Ante la apertura gradual de actividades físicas y de esparcimiento, se elaboraron y fiscalizaron los distintos protocolos aplicables a cada una de las diferentes propuestas. Con el llegar del verano, se llevaron a cabo eventos deportivos y recreativos al aire libre, respetando las medidas dispuestas pero sin descuidar la necesidad de recreación y actividad física saludable luego de un año de aislamiento.







Para el 2021, nos proponemos retomar el camino recorrido hasta el 2019, con la promoción del deporte en la niñez y adolescencia, la atención de los adultos y adultos mayores, con la intencionalidad de retomar poco a poco la normalidad de acuerdo a la situación epidemiológica y las disposiciones vigentes.



Estamos llevando adelante un proceso de normalización del Club de Pescadores Juan Carrillo, como valiosa entidad deportiva y social de nuestra ciudad, posibilitando la realización de actividades que le son propias y colaborando con las mejoras edilicias que serán posibles, entre ellas la pileta.



Con el correr del presente año, se prestará atención a las propuestas que surjan y que sean posibles de realizar, siempre atentos a lo permitido con las medidas dispuestas por las autoridades Nacionales y Provinciales.





Sin dudas el 2020 no fue el mejor año para el turismo a nivel mundial y nuestra ciudad no estuvo exenta de esto.

La Dirección de Turismo trabajó para llevar adelante de manera exitosa la temporada de verano en la Pileta Municipal, adecuando los trabajos a los protocolos y las disposiciones vigentes y priorizando el cuidado de todos los visitantes.

En el transcurso del año se llevaron adelante refacciones en el predio de la Pileta Municipal con el fin de recibir en las mejores condiciones posibles a los alvearenses y visitantes que llegaron hasta General Alvear.



Durante el 2020 se trabajó de manera virtual en distintas capacitaciones del Gobierno Provincial. Se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes para el desarrollo y trabajo de campo en lo que será un cordón turístico junto a ciudades de la región. También se firmó un convenio con el programa Mercado Bonaerense con el fin de fomentar los productos locales en la economía regional.

Se gestionó además, junto con la Dirección de Cultura, el otorgamiento a distintas entidades de nuestra ciudad un Fondo Turístico-Cultural con el fin de dar herramientas económicas para paliar las dificultades generadas por la cuarentena.



El objetivo de esta gestión es seguir fortaleciendo el desarrollo productivo y dar respuestas a los sectores afines de nuestra ciudad.





Desde la Dirección de Producción se llevaron a cabo capacitaciones virtuales con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Se realizó una primera recolección de envases vacíos de fitosanitarios por parte del OPDS en el marco de un trabajo en conjunto con “campo limpio”. Este año se espera contar con nuestro Centro de Acopio Transitorio propio.



Se gestionó la llegada de planes de fomento y desarrollo de actividades productivas, tanto ante entes provinciales como nacionales.

Se efectuaron trámites y análisis requeridos para la aprobación del impacto ambiental del predio destinado al Parque Industrial. Una vez finalizados, se presentará al OPDS y una vez aprobado por este organismo comenzarán las gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el fin de hacer realidad la creación de un Parque Industrial en nuestra ciudad.





Más allá de la pandemia y las dificultades que esta trajo, no paramos de realizar obras en nuestra ciudad: algunas ya en curso, y otras que comenzará la Dirección de Obras Públicas durante el 2021.



Se finalizó la obra de reacondicionamiento del Cefito, se llevó adelante un plan de readecuación de la instalación eléctrica en la Escuela Agraria y se realizaron reparaciones en la Escuela N°27.

En la Escuela N°14 ubicada en Villa Belgrano, se realizó un trabajo integral de pintura y limpieza de paredes interiores y exteriores.

Se finalizó la obra de reconstrucción de calzada en Avenida Papa Francisco entre 25 de Mayo y Giachino.

Continúa en ejecución la obra de red cloacal en Villa Carlucho y Los Eucaliptus. Esta contempla la colocación de 180 conexiones domiciliarias.



Se proyecta además la extensión de la red de agua potable y cloacas en el nuevo loteo de Chacra 201, que permitirá darle el servicio a las nuevas viviendas que allí se construyan.



Se está llevando a cabo la ampliación de consultorios externos del Hospital Municipal y una sala para tomógrafo. Esta obra demandará una inversión de más de 6 Millones de pesos, y es realizada por personal municipal.



Para el 2021, proyectamos la construcción de la primer etapa del edificio de la Escuela Técnica N°1, teniendo 456 metros cuadrados de superficie cubierta mediante la modalidad de licitación pública.



Esta primer etapa demandará una inversión de 50 millones de pesos, dando muestra una vez más del compromiso de esta gestión con la educación pública.

Se realizarán también trabajos de refacción de sanitarios y cubierta en la Escuela N°8, y se construirá un aula, una galería y baños, con una inversión de 7 millones de pesos.



En sintonía con las nuevas formas de distribución de energía y optimización de alumbrado, reconvertiremos el alumbrado público de sodio a led en la planta urbana. La primer etapa tendrá una inversión de 26 millones de pesos y constará de la provisión y colocación de equipos de iluminación LED y nuevas columnas en la planta urbana.



Como ya se anunció anteriormente, realizaremos la obra de ensanche de la Av. Belgrano. Comprende la realización del ensanche de 2 metros y medio de la calzada de pavimento en el tramo comprendido entre la Av. San Martín y la Av. 9 de Julio en la primer etapa.

Con esto, se pretende aumentar la fluidez de tránsito de los vehículos que circulan por allí, mejorando las condiciones de accesibilidad y seguridad vial, siendo también beneficioso para la maquinaria agrícola que transita por esta avenida.

Proyectamos también la construcción de 10 viviendas en Quinta 201 a través del Programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipio.



Llevaremos adelante tareas de mejora en la iluminación de la Plaza Principal, realizando el cambio de artefactos y agregado de nuevos puntos de iluminación para mejorar la seguridad y la circulación de los peatones.



Por último, quiero anunciar que vamos a colocar semáforos en nuestra ciudad.



La obra tendrá una inversión cercana a los 5 millones de pesos y serán colocados en los cruces de las Avenidas Perón y San Martín, Belgrano y San Martín y Sarmiento e Hipólito Yrigoyen.



Es una cuenta pendiente que vamos a saldar para mejorar el tránsito en nuestra ciudad y cuidar a los vecinos. Las zonas elegidas estratégicamente suelen ser peligrosas por el alto caudal de tránsito que circula, por lo que vamos a disponer de esta herramienta de ordenamiento y educativa para proteger tanto a automovilistas como a ciclistas y peatones.





CIERRE:



Vengo en nombre de esta gestión, a reafirmar nuestro compromiso con todos los alvearenses y mi compromiso de trabajo en conjunto con este Honorable Concejo Deliberante.

Luego de un año con muchas dificultades que tuvimos que atravesar, es necesario más que nunca trabajar codo a codo con cada uno de los vecinos.



El trabajo mancomunado, la búsqueda de consensos y la administración ordenada nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos para este año.



SIGAMOS HACIENDO POSIBLE EL GENERAL ALVEAR QUE TODOS MERECEMOS.



Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 108 inciso 16 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dejo inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear para el año 2021.