PAPEL Y LÁPIZ. Por Roberto Rule

Cuando tomo con la mano derecha un lápiz y con la izquierda un papel me suceden cosas, todas lindas. Como si los dolores desaparecieran por arte magia, es una sensación de renovación de vida, de encontrarse naciendo a través de estos actos simples, casi reflejos. Después de esos pequeños movimientos mi cerebro sin pedirme permiso comienza a trasladarse a lugares donde los silencios mandan y los colores bailan al compás de una música insonora. Aparecen entremezclándose los infinitos verdes de la naturaleza, los libritos con tapas de plumas, el brillo de lo distante y duradero. Es como un reflejo del alma, de lo invisible y permanente que me salva de la angustia existencial. El papel y el lápiz me toman de la mano y me dicen es por aquí. Sin pretensiones de gustar, hacer pensar ni entretener, solo salvar al escribiente triste y perdido en la oscuridad de la noche. Luego del encuentro se observan las letras del camino recorrido, de las pisadas que lo llevan hacia un mundo sin dolores ni pesares, pensados como en sueños despiertos que esconde la noche de los fantasmas y pesadillas. El ritual es simple pero efectivo: a la noche papel y lápiz.