LA ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL ALVEAR, AGRADECE AL TITULAR DE LA UGE XXX PAMI, AZUL,
NELSON SOMBRA, Y POR SU DIGNO INTERMEDIO A LOS FUNCIONARIOS
BAJO SU DEPENDENCIA, QUIENES EN FORMA PERMANENTE HAN ESTADO
MUY CERCA DE NUESTRA ENTIDAD BRINDANDO APOYO BAJO
SITUACIONES EXTREMAS, POR CITAR ALGUNAS, INCENDIO DEL SALON,
PANDEMIA, ETC.
EN ESTA OPORTUNIDAD, EL SEÑOR BERNABE LEINNEN ENTREGO
DOS CHEQUES DE $ 50.000, CADA UNO.
ELENA LOPEZ – SECRETARIA OLGA HOYOS – PRESIDENTE
PAMI ENTREGO SUBSIDIOS A JUBILADOS
LA ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y PENSIONADOS DE