Urgente: Grave accidente en Sarmiento y Pte. Perón

Alrededor de las 12 hs. del medio día de este lunes, se produjo un accidente en la Av. Sarmiento a metros de Pte. Perón.

Según nos informaron en el lugar, una combi conducida por Gabriel Castelli, circulaba por la Av Sarmiento y al pasar por Calle Perón, al parecer un a mujer de unos 60 años de edad, se cruza la calle y es impactada por el vehículo.

Según las primeras versiones, la sra. de la cual aún no trascendió su identidad, se abría cruzado saliendo detrás de un automóvil, lo que hizo que Castelli no la viera y por eso no pudo evitar impactar la.

La mujer, fue derivada al Hospital Municipal, visiblemente bastante golpeada.

