“Este Pueblo es una vergüenza. Tenés que viajar de urgencia a la noche y no hay donde cargar nafta”

Un vecino indignado con el accionar de las estaciones de servicio en nuestra Ciudad, se comunicó con AlvearVive y manifestó lo que ya es un reclamo recurrente de todos los Alvearenses, que aún no logramos entender como a las 23 hs. las tres estaciones de servicio cierran sus puertas y el que no cargó combustible antes, “se jodió” y si tenés una urgencia, no te queda otra que putear a los 4 vientos, porq todo está cerrado.

“Este pueblo es una Vergüenza, a las 11 de la noche cierran las tres estaciones de servicio y si no cargaste nafta antes ” te haces la del mono”.

“Anoche tuve que viajar de urgencia y no tenía combustible para llegar hasta saladillo para cargar en la Gallateta. Que calentura hermano, tuve que joder a un amigo para que me preste su auto. A vos te parece, pueblo de mierda.”

“Somos los únicos iluminados que a las 11 de la noche, no tenemos una P… estación de servicio donde poder cargar combustible si es que necesitas viajar de urgencia, cómo le pasa a cualquiera en cualquier momento. La verdad, son impresentables los dueños de las estaciones y las autoridades, que no son capaces de ponerse de acuerdo y abrir al menos una noche cada uno.”

“Espero que los políticos alguna vez hagan algo, aunque sea una vez y dejen de rascarse a cuatro manos y exijan de una vez por todas a los responsables de las estaciones de servicio que hagan turnos y nosotros, podamos viajar cuando se nos antoje y no cuando ellos dispongan.” Fueron las palabras de un vecino indignado y con mucha razón.

Sin dudas un reclamo de larga data, que vuelve a poner en foco, la necesidad de tratar este tema con responsabilidad y entendiendo que esto no puede pasar, además de los viajantes que quedan varados hasta las 6 de la mañana que abran las estaciones de servicio. Realmente hay que replantear está situación y las autoridades deberán poner un poquito de lo que tienen que poner, para solucionar esta situación vergonzosa.