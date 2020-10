General Alvear: Semana de la NO Discriminación

En la primera semana de Octubre desde el día 1 se celebra en nuestro país la Semana de la NO DISCRIMINACIÓN. Las garantías de las personas a no ser discriminadas están protegidas por la Constitución Nacional. La misma adopta medidas contra quienes realicen actos discriminatorios por cuestiones: ideológicas, etnia, religión, sexo, nacionalidad, situación socio económica o capacidades diferentes por medio de la ley 25.280.

Más allá del marco legal que avala la igualdad entre todos los hombres, es importante entender que la NO DISCRIMINACIÓN pasa sobre todas las cosas por la actitud de cada uno ante el prójimo.

Sigamos poniendo énfasis en el respeto y el trato de todos los días de los hombres en general, cada uno entre quienes lo rodean, cuidando el propio comportamiento y evitando los actos propios que causan daño en el espíritu ajeno.