Trabajadores y comerciantes se movilizan con el lema #ElTrabajoNoContagia

Trabajadores y comerciantes considerados no escenciales, piden medidas urgentes que les permitan poder trabajar, ya que hace meses que tienen sus negocios cerrados, o que no pueden realizar sus trabajos habituales para poder llevar adelante de la mejor manera está pandemia, que no congela tarifas, ni regala alimentos, por lo tanto la gente debe pagar sus cuentas, sus facturuas, etc., Pero no pueden trabajar y a esta altura están pidiendo de manera urgente habiliten sus actividades con los protocolos necesarios.

La movilización se lleva adelante por las redes sociales y a través de Whatsapp, con el lema #ElTrabajoNoContagia.

Veremos qué decisión toma el comité de crisis, que se reunirá este lunes.