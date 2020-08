FUTURO – Por Roberto Rule

Transcurría el tiempo, denso, pesado como si le costara seguir. Un sol rojizo insinuaba desaparecer sobre el horizonte. El viento persistente, incansable, se acompañaba de partículas de polvo. Seco, todo estaba crepitante y tostado. Un gran ojo central se interconectaba con todos los sistemas electrónicos del planeta. La tecnología dominaba la ocupación de los terrestres. Habían evolucionado hasta el límite posible y en su cultura, el paso hacia formas de inteligencia artificial era visto como una consecuencia lógica.

No necesitaron ir a visitarlos. Primero enviaron artefactos realizados con nanotecnología. Inspeccionaron desde lo más grande del planeta, sus ríos, montañas, bosques y llanuras sin que quedara región geográfica sin conocer, denominar y clasificar, hasta las ultraestructuras microscópicas. Los observaron durante siglos como fueron modificando sus entornos. No tuvieron necesidad de seguir con sus artefactos electrónicos intercambiando información para determinar como continuar. Directamente se metieron en sus computadoras y detallaron todos y cada uno de los acontecimientos humanos. Cuando tuvieron la precisa y definitiva información sobre su destino, atado a todas las formas de vida y recursos naturales, decidieron intervenir. Sabían que en el universo algunas de todas las formas de vida evolucionaban a formas inteligentes y que tendrían que preservarlas y no entrometerse para observar sus límites. Solo tomarían rasgos evolutivos destacables como podrían ser sensibilidad, plasticidad cerebral, asociaciones de ideas, creación artística y habilidades manuales y con el proceso tecnológico disponible compartirlo con la inteligencia artificial robótica que poseían. El entorno natural y la información acerca de sus ámbitos culturales y sociales permitirían expresiones de formas únicas. La limitante de sus cuerpos, intrincados y caóticos, conviviendo con un mundo de ausencias los hacían vulnerables.

Lustrosos, perfectos, creativos, inmortales y artificiales tendrían el dominio de la región del universo donde vivieron. Ellos desarrollarían las mismas tareas que realizamos nosotros. Participarían de reuniones intergalácticas y cuando los quisieran agasajar y hacerles percibir algo poco lógico y extraño, que en el pasado llamaron sentimientos, entonarían viejas canciones que solían interpretar cuando eran humanos y habitaban el planeta Tierra que giraba alrededor de una estrella perteneciente a una galaxia llamada Vía Láctea.