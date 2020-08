100 AÑOS CUMPLIENDO CON EL ARTE DE CURAR

Hay comunidades, que encuentran su identificación, su lazo común, su unanimidad, su expresión que la identifica, en algún personaje popular, en algún sitio geográfico con que lo premie la naturaleza, o bien con algún producto que puede ofrecer a otras comunidades que la hacen sentir orgullo y no admite “per se” valoraciones negativas. Es decir, cada vez que esa o esas comunidades hacen referencia a esa circunstancia, no caen en antinomias ni motivos que las separe.

Podemos decir, que ese símbolo de unión, que esa circunstancia unánime para los alvearenses es Nuestro “Hospital Municipal Bernardino Rivadavia”.

Hoy 29 de Agosto de 2020, nuestro único efector de salud arriba a sus primeros y jóvenes 100 años. Como paradoja del destino, en medio de una pandemia mundial, que lo encuentra firme, preparado, y como ese “Totem Sagrado” con que cuenta la comunidad alvearense, para afrontar todo aquello que pueda lastimarnos, sabedores que la calidad humana, la capacitación profesional, asociada a la tecnología aplicada a la salud, convergen en este lugar tan caro a nuestros sentimientos.

Que a lo largo de tanta historia, cuántos encontraron dignidad, amor y cariño cuando la fatalidad era irreversible, cuántos recibieron el tratamiento y el paliativo y lograron vencer la adversidad, cuántos vinimos, vienen y vendrán al mundo dando ese grito de vida entre sus paredes blancas, sanas impolutas.

En nombre del Honorable Concejo Deliberante, quien representa a esta comunidad orgullosa de su Hospital, agradecida con su Hospital, deseosa en todo momento de colaborar para hacerlo cada día un poco mejor; es nuestro deber, elevar una plegaria por aquellos profesionales del arte de curar, enfermeras/os, mucama/os, cocineras/os, ambulancieros, y todo aquel que haya trabajado en tan querido lugar y hoy ya no están entre nosotros, agradecer el legado de amor y dedicación, de abnegación y sacrificio con que se desempeñaron en su tarea.

Que estos primeros 100 años de vida, sean para este unánime símbolo de unidad y amor de nuestra comunidad, el ejemplo de lo que podemos lograr juntos, ser mejores personas, superarnos en nuestros objetivos, y convivir para servir a nuestros semejantes.

FELIZ PRIMERA CENTURIA QUERIDO HOSPITAL MUNICPAL!!!!!!

Prof.Silvia B. Cappelletti

Pte. H.C.D. General Alvear.-