Albano: “Es un problema interno que deberán resolver Capra y Cellillo puertas adentro de su partido”

El Concejal y referente del bloque del Frente de Todos Ricardo Albano en una charla telefónica con AlvearVive, se refirió a varios temas.

En primer lugar, se le consulto sobre lo sucedido en la última sesión del HCD y sobre que se resolvió con las notas enviadas por vecinos, una la del jardín botánico en el Barrio Eva Perón y la otra sobre el centro de día y discapacidad.

“Ambas notas fueron pasadas a comisión y serán tratadas en breve. Pasaron a comisión por ser notas aún. Luego se dará un marco legal y se tratara sobre tablas para ver si finalmente son aprobadas o no.”

Luego, este medio le consulto sobre las camas de terapia intensiva que fueron presentadas en un medio colega y sobre las declaraciones del Senador Cellillo en redes Sociales.

“La verdad me sorprende las declaraciones del Senador Cellillo vertidas en las redes sociales, sobre la presentación de las 2 camas de terapia intensiva, para nuestro hospital municipal.”

“Siendo que el Intendente Ramón Capra había manifestado días atrás, que sobre la terapia se comenzaría a trabajar despacio y a futuro.”

“Ojo!! Me sorprende para bien, porque no se puede negar que es un avance para la salud de nuestro Pueblo, contar con dos camas de terapia intensiva.*

“Ahora, lo que me llamó en poderosamente la atención, es que en la presentación de dichas camas, no estuvieran presentes, o no hayan Sido invitados, ni el Dir. del Hospital, ni el propio Intendente. Es más, ni fueron nombrados por los médicos que realizaron la presentación.”

“Cabe destacar, que estamos en un contexto de plena pandemia, dónde deberíamos trabajar todos juntos, para atenuar la gravedad que significa el Covid19.”

“Creo humildemente que no es el mejor momento para internas Políticas. Pero bueno, es un problema interno que deberán resolver Capra y Cellillo puertas adentro de su Partido.” Sentenció el Concejal Albano.